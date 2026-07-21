Saša Obradović dovodi Jokićevog saigrača i Dušana Miletića
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 15:45
Ugovori na dve godine, prema pisanju Izrael Hajoma
Hapoel iz Jerusalima nije uspeo da se ušunja u Evroligu, ali tim iz glavnog grada Izraela i te kako ima velike ambicije. Potvrđeno je to dolaskom Saše Obradovića ne mesto glavnog trenera, a potom i novim ugovorom za odličnog pleja Džerada Harpera i sada se radi na velikim pojačanjima.
Ono što je postalo poznato jeste da će u Hapoel stići doskorašnji saigrač Nikole Jokića Dejvid Rudi.
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Američki bek nije dobio puno prilike u dresu Denver Nagetsa, ali može da se pohvali da je delio svlačionicu s najboljim igračem današnjice, međutim, odlučio je da karijeru gradi na Starom kontinentu. Kako navodi Izrael Hajom, Amerikanac se već dogovorio s timom iz Jerusalima i uskoro bi trebalo da se ozvaniči njegova dvogodišnja saradnja, gde će za sezonu zarađivati 1.500.000 dolara.
Ipak, ono što je još zanimljivije jeste to što pomenuti izvor navodi da će kod Saše Obradovića stići i Dušan Miletić.
Šuškalo se o tome da je za sada već bivšeg centra Kluža zainteresovan Partizan Mozzart Bet, ali je našem portalu svojevremeno potvrđeno da se crno-beli nisu javljali, pa je tako Miletić postao vrlo tražena roba.
Izrael Hajom navodi da je i on finalizovao sve oko ličnih uslova s timom iz Jerusalima i da i njega očekuje potpisivanje dvogodišnje saradnje s učesnikom Evrokupa. Miletić je lane u dresu Kluža dominirao u drugom po snazi klupskom kontinentalnom takmičenju i imao učinak od 12,6 poena, 7,6 skokova i 2,3 asistencije. Mislilo se da će srpski reprezentativac na kraju završiti u Evroligi, ali mu opcija da bude prvi centar kod Saše Obradoviću bude još više prijala, a što da ne pokušaju i da osvoje Evrokup.