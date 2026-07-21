Saša Obradović dovodi Jokićevog saigrača i Dušana Miletića

Hapoel iz Jerusalima nije uspeo da se ušunja u Evroligu, ali tim iz glavnog grada Izraela i te kako ima velike ambicije. Potvrđeno je to dolaskom Saše Obradovića ne mesto glavnog trenera, a potom i novim ugovorom za odličnog pleja Džerada Harpera i sada se radi na velikim pojačanjima.

Ono što je postalo poznato jeste da će u Hapoel stići doskorašnji saigrač Nikole Jokića Dejvid Rudi.