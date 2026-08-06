Šengelija platio 900.000 evra da ode iz Barselone u Dubai
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 10:35
Klub iz Emirata nastavio sa bombastičnim prelaznim rokom
Eli Okobo, Džeron Blosomgejm, Mamadi Dijakite i kao slag na tortu – Tornike Šengelija. Od danas i zvanično novi igrač Dubaija, koji je očigledno rešio da sledeće sezone plej-of, ako ne i nešto više.
Uostalom, baš zbog toga je Šengelija rešio da napusti Barselonu, želeo je u ambiciozniji tim. Toliko da je sam platio obeštećenje od 900.000 evra koliko ga je koštala sloboda. Mada nema sumnje da će mu klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata taj novac nadoknaditi kroz platu. O kojoj se za sada ništa ne zna.
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Dubai je svakako dobio veliko pojačanje Šengelija je prošle godine prosečno beležio 12,4 poena, 4,6 skokova i 2,6 asistencija po meču. Za dva je šutirao odličnih 58,6%, za tri je na sjajnih 36,5%
Jeste da će u oktobru proslaviti 35. rođendan, ali ima on još šta da ponudi. Baš zbog toga su se oko njegovih usluga raspitivali i Partizan Mozzart Bet, Olimpijakos i pre svih Fenerbahče, koji je navodno izašao i sa konkretnom ponudom. Šengelija je ipak izabrao Dubai.
Barselona je ovo sve očekivala, pa je još krajem jula dovela zamenu u liku 25-godišnjeg Britanca Tosana Evbuomvana, prošle sezone MVP-a finala Dži lige u kojoj je igrao za Grinsboro Svorm.