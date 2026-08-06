Šengelija platio 900.000 evra da ode iz Barselone u Dubai

Eli Okobo, Džeron Blosomgejm, Mamadi Dijakite i kao slag na tortu – Tornike Šengelija. Od danas i zvanično novi igrač Dubaija, koji je očigledno rešio da sledeće sezone plej-of, ako ne i nešto više.

Uostalom, baš zbog toga je Šengelija rešio da napusti Barselonu, želeo je u ambiciozniji tim. Toliko da je sam platio obeštećenje od 900.000 evra koliko ga je koštala sloboda. Mada nema sumnje da će mu klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata taj novac nadoknaditi kroz platu. O kojoj se za sada ništa ne zna.