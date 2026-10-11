Simons: Stariji sam, ali zato se igra usporila - vidim sve na terenu

Kaže da je zdrav, ali i da je na restrikciji minuta jer dugo nije igrao.

"Osećam se dobro, uprkos limitiranim minutima. Nisam igrao godinu dana, tako da je bilo lepo vratiti se i takmičiti se na ovom nivou. Ovaj meč je već iza mene".

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Dodaje i da je isti igrač kao pre nekoliko godina.

"To je povezano sa tim što sam zdrav, pa mogu da radim sve na terenu i budem agresivan. Sada sam stariji, ali sam isti igrač od pre nekoliko godina pre povreda".

Simons je poslednju utakmicu odigrao u aprilu 2025. godine u dresu Los Anđeles Klipersa. Bila je to peta utakmica prve runde plej-ofa protiv Denver Nagetsa. Prošlog leta nije našao klub, pa je propustio celu sezonu. U slobodno vreme se bavio pecanjem - čak i profesionalno, pre nego što je potpisao jednogodišnji ugovor sa Sakramentom vredan 3.500.000 dolara.

18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)

Bivši igrač Filadelfije i Bruklina smatra da je sada mnogo iskusniji.

"Igra se usporila za mene, vidim mnogo više stvari na terenu. Imam mnogo sezona pod nogama i zato mogu da donosim bolje odluke. Okej, nisam igrao godinu dana, ali imam dosta samopouzdanja".

Za kraj, istakao je mnogo radio na sebi.

"Povratak je bio proces. Mnogo sam radio da bih se vratio. Nastaviću da gradim na temelju ove prve utakmice. Biće ovo duga godina".