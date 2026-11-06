Šok u NBA: Kristaps Porzingis završio karijeru
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 22:53
Letonac rešio da okači patike o klin u 31. godini
Grom iz vedra neba nam dolazi iz NBA. Šok. Kristaps Porzingis doneo je odluku da završi karijeru u 31. godini. Letonac je čitavo leto i od početka ove sezone bio označen kao igrač koga će Golden Stejt Voriorsi trejdovati. Pričalo se da bi Milvoki Baksi, Čikago Bulsi i Nju Orleans Pelikansi mogli da budu potencijalni trejd partneri Voriorsima, ali je Kristaps rešio da ih sve preduhitri i stavi tačku na karijeru.
Porzingis je još uvek bio pod ugovorom sa franšizom iz San Franciska do kraja sledeće godine, ali je samo 3.000.000 od 20.000.000 dolara bilo garantovano. Pre nekoliko dana pojavila se informacija da Voriorsi ne isplaćuji platu igraču zbog toga što ne ispunjava obaveze.
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Nekadašnji Ol-star igrač prethodno je otkrio da mu je dijagnostikovan sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), mada Voriorsi nisu javno potvrdili da li je to stanje razlog njegovog odsustva. Činjenica da se odlučio na tako drastičan korak kao što je kraj karijere, potencijalno može da znači da Kristaps ima ozbiljnije zdravstvene probleme.
Letonac je bio četvrti pik na draftu 2015. godine. Izabrali su ga Njujork Niksi na opšte negodovanje navijača Njujork Niksa koji su se našli u dvorani "Barklajs centar" u Bruklinu. Ipak, vremenom je dobio zvanje All-star igrača koji je bio garant za 20 poena po utakmici.Ž
Kako sa Niksima za tri sezone nije uspeo da napravi nikakav rezultat, trejdovan je u Dalas. Tamo je udružio snage sa Lukom Dončićem, ali dalje od prvog kruga plej-ofa nisu mogli. Posle svega, ipak se okitio zvanjem šampiona u Boston Seltiksima u sezoni 2023/24.
U Evropi je pažnju na sebe skrenuo u dresu španskog Kahasola. Trener mu je bio legendarni Aito Garsija Reneses, a sa njim u ekipi je bio Tomaš Satoranski. Za 11 godina u NBA ligi nosio je dresove Njujork Niksa, Dalasa, Vašingtona, Bostona, Atlante i Golden Stejta. Kroz karijeru je beležio 19,7 poena uz 7,6 skokova.