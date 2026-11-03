Šok u Španiji: Napadač Tenerifa umro posle sudara sa golmanom

Tužne i šokantne vesti dolaze iz Španije. Napadač Tenerifa Hesus de Migel (30) preminuo je od posledica sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom. Sve se desilo na utakmici španske Segunde kad je Ovono naleteo na na De Migela sa namerom da izbije loptu, ali ga je tom prilikom udario u glavu.

Situacija je bila toliko ozbiljna da je utakmica odmah prekinuta, a Ovono je hitno prevezen u lokalnu bolnicu. U prvom lekarskom izveštaju navedeno je kako mu je puls vraćen uspomoć kardiopulmonalne reanimacije koju su lekari izveli u ambulantnin kolima. Međutim, sledeće informacije nisu bile dobre. Tenerife je u saopštenju na Tviteru obelodanio da se neurološko stanje Hesusa de Migela pogoršalo, a španski mediji su upravo javili da je izgubio najvažniju životnu bitku.