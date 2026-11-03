Šok u Španiji: Napadač Tenerifa umro posle sudara sa golmanom
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 09:07
Zdravstveno stanje Hesusa de Migela se preko noći pogoršalo, a španski mediji javljaju da je nažalost - preminuo
Tužne i šokantne vesti dolaze iz Španije. Napadač Tenerifa Hesus de Migel (30) preminuo je od posledica sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom. Sve se desilo na utakmici španske Segunde kad je Ovono naleteo na na De Migela sa namerom da izbije loptu, ali ga je tom prilikom udario u glavu.
Situacija je bila toliko ozbiljna da je utakmica odmah prekinuta, a Ovono je hitno prevezen u lokalnu bolnicu. U prvom lekarskom izveštaju navedeno je kako mu je puls vraćen uspomoć kardiopulmonalne reanimacije koju su lekari izveli u ambulantnin kolima. Međutim, sledeće informacije nisu bile dobre. Tenerife je u saopštenju na Tviteru obelodanio da se neurološko stanje Hesusa de Migela pogoršalo, a španski mediji su upravo javili da je izgubio najvažniju životnu bitku.
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Nedugo nakon smrti fudbalera Tenerife se oglasio novim saopštenjem u kom su potvrdili najcrnje vesti.
"Slomljenog srca, sa knedlom u grlu i nesposobni da poverujemo da je ovo istina, Tenerife objavljuje tragičnu smrt Hesusa de Migela Alamede ovog utorka 3. novembra 2026. godinu u osam časova ujutru. Nema reči utehe, nema apsolutno ničega što može ublažiti ovu ogromnu tugu. Stojimo uz njegovu ožalošćenu porodicu, uz njegove voljene, uz ceo Tenerife koji danas oplakuje ovaj surov gubitak. Porodica Hesusa de Migela je zahvalna na svkaom izrazu podrške koju je primila i moli za poštovanje privatnosti tokom ovih strašnih vremena. Počivaj u mitu", piše u sopštenju kluba.
Posle utakmice, Andora se oglasila saopštenjem u kom je uputila podršku povređenom fudbaleru, a javili su se i klubovi koji igraju Primeru (Betis, Valensija i Espanjol). Zajedno sa De Migelom, u bolnici se bili njegovi saigrači, trener i predsednik kluba. Prema navodima španskih medija golman Andore Hesus Ovono je veoma potresen zbog čitave situacije I želeo je da se Hesusu privatno izvini pre nego što bilo kako javno oglasi.
Karijera Hesusa de Migela sazdana je uglavnom od igranja u nižim španskim ligama. Ponikao je u Leganesu, a posle je nosio dresove Internacionala iz Madrida, Fuenlabrade, Union Adarve, Navalkarnera, Unionistasa i Kasteljona. Prethodne sezone u trećoj ligi Španije bio je jedan od najboljih igrača tima. Postigao je 11 golova i upisao sedam asistencija na 29 mečeva.