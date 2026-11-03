Inicijativa postoji, ideja na stolu: Transformacija ABA lige; Evroliga u malom, ruski klubovi...

Petak, 20.45: (1.70) Partizan Mozzartbet (15.0) Makabi Tel Aviv (2.40)

Iako su čelnici Evrolige i klubovi suvlasnici trenutno prvenstveno fokusirani na realizaciju prvog dela plana, odnosno dodelu franšiznog statusa za četiri kluba oko kojih bude postignut konsenzus, pažljivo se prate i dešavanja u jednoj od najboljih evropskih košarkaških liga. Interesovanje Evrolige značajno je poraslo proteklih meseci, tokom kojih su dve strane dodatno produbile odnose, a novi zamajac stigao je posle velikih nesuglasica između rukovodstva ABA lige i sudija. Tada se među nekim klubovima i članovima takmičenja pojačao utisak da vodeći ljudi ne obavljaju posao na adekvatan način, zbog čega i postoji želja za promenama. ABA liga u evroligaškim okvirima uživa ugled važnog partnera i organizacionog faktora za ovaj deo Evrope, zbog čega je njen dalji razvoj i u interesu elitnog takmičenja.

Prema informacijama našeg portala, u Evroligi postoji želja da se organizacija regionalnog takmičenja dodatno "zategne", a već su izneti i predlozi kako bi mogla da se pruži pomoć. Takva inicijativa počela je da dobija konkretnije obrise sa intenziviranjem problema unutar ABA lige. Pisali smo već o želji čelnika elitnog takmičenja da posreduju u pronalaženju rešenja za spor sa sudijama, a posle inicijalnih razgovora početkom oktobra održan je i sastanak u Madridu. ABA liga je na razgovore došla u proširenom sastavu, pa su se uz suvlasnike našli i čelnici Dubaija, Kluža i Bosne. Osim odnosa lige i sudija, razgovaralo se o potencijalnim licencama, kao i mogućnostima za produbljivanje saradnje dve organizacije.

Kako se može čuti, Evroliga je još tada predložila aktivnije uključivanje u rad ABA lige, ali je u međuvremenu fokus ponovo prebačen na dodelu franšiza i goruću temu pregovora sa NBA ligom. Ipak, aktuelne društveno-političke promene u Srbiji mogle bi, posredno ili neposredno, da utiču i na budućnost ABA lige, odnosno njen izgled u narednim godinama. Prema nezvaničnim informacijama, Evroliga trenutno čeka da vidi kako će se situacija u regionalnom takmičenju dalje razvijati, a postoje indicije da bi do određenih promena moglo da dođe već u narednim mesecima ili u pauzi između dve sezone.

U perspektivi, ABA liga bi mogla da doživi veliku transformaciju i dobije potpuno novi oblik. Postoji ideja da postane takmičenje koje bi okupljalo evroligaške i klubove iz Evrokupa iz više različitih zemalja, uz potencijalno uključivanje timova iz Rusije, ali i kluba sa Bliskog istoka, koji tek treba da bude formiran.

Kao što je odranije poznato, za decembar je zakazan sastanak Centralnog borda FIBA, na kojem će se raspravljati o mogućnosti ukidanja sankcija ruskim sportskim organizacijama, klubovima i nacionalnim selekcijama. Pošto je prvi korak već napravljen ukidanjem embarga za ruske i beloruske igrače, trenere, komesare i druga zvanična lica, postoje određene šanse da u decembru slična odluka bude doneta i za timove. U slučaju takvog raspleta, ostalo bi da se reši pitanje odigravanja utakmica u zemljama koje su na političkom nivou uvele sankcije Rusiji. Ukoliko bi se i ta prepreka prevazišla, stvorili bi se uslovi za povratak ruskih klubova u međunarodnu košarku, moguće i kroz novu ABA ligu. Uostalom, pripremni turniri na kojima zajedno učestvuju klubovi iz Srbije i Republike Srpske sa ruskim ekipama već su postali tradicionalni, a tokom sezone igra se i kup u kojem sada nastupaju FMP Železnik i Igokea...

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Takođe, već duže vreme postoji interesovanje investitora sa Bliskog istoka za osnivanje kluba u Abu Dabiju, koje ni danas ne jenjava. O toj ideji govori se praktično otkako je Dubai zakoračio u evropsku košarku, ali je njena realizacija zbog geopolitičke situacije na Bliskom istoku odložena za neka povoljnija vremena.

Prve naznake potencijalno ambiciozne rekonstrukcije ABA lige mogle bi da se prepoznaju i u nedavnim kadrovskim promenama. Doskorašnji član Izvršnog odbora Evrolige Ibrahim Erkan postavljen je za sportskog direktora regionalnog takmičenja, dok je nekadašnji evroligaški sudija Migel Anhel Perez imenovan za predsednika Sudijske komisije. Erkan je početkom oktobra zvanično preuzeo funkciju posle odlaska Milije Vojinovića u Vojvodinu. Prethodnih šest godina bio je direktno odgovoran izvršnom direktoru Evrolige, a među njegovim zaduženjima bili su licenciranje klubova, pregovori sa sindikatima igrača (ELPA) i sudija, kao i zastupanje interesa organizacije u pregovorima sa FIBA. Njegov izbor iznenadio je regionalnu košarkašku javnost, pošto su se pre imenovanja kao kandidati pominjali uglavnom nekadašnji košarkaši. Ipak, dolazak čoveka koji je donedavno uživao veliko poverenje Evrolige mogao bi da nagovesti određene promene u načinu funkcionisanja ABA lige.

Kako se ranije pisalo, kod dela klubova postoji određeno nezadovoljstvo načinom na koji regionalno takmičenje funkcioniše pod sadašnjim rukovodstvom. Velike zamerke odnose se na suđenje, mada su u ABA ligi nedavno kategorički negirali da postoje problemi sa arbitražom. Objavljena je i detaljna analiza suđenja u prva četiri kola, a Migel Anhel Perez je pred predstavnicima svih 20 klubova istakao da „nijedna greška nije direktno uticala na ishod mečeva“, kao i da su ocene suđenja čak i iznad očekivanja.