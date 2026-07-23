Srpski basketaš oduševio Džejsona Tejtuma i postao šampion Evrope na „The One” turniru

Finale, koje je okupilo pobednike nacionalnih „The One” turnira iz Pariza, Londona, Madrida, Ljubljane i Beograda, predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih platformi za mlade košarkaše, pružajući im priliku da svoj talenat pokažu na velikoj sceni, ali i da naprave značajan korak u svojoj sportskoj karijeri.

Do titule evropskog šampiona Milan Pejin stigao je pobedom u finalnom duelu protiv predstavnika Francuske, potvrdivši kvalitet i dinamiku igre koje je prethodno pokazao i na lokalnom „The One“ turniru u Beogradu. Tokom naredne faze takmičenja, osim što će se u Kini nadmetati sa najboljim mladim igračima sa svih kontinenata, imaće priliku i da postane jedan od zvaničnih ambasadora brenda Jordan.

Na evropskom finalu Srbiju su u Londonu predstavljali i mladi košarkaški ambasadori Danilo Bubanja, Jovana Maksimović i Dijana Gordanić, koji su zajedno sa Milanom Pejinom plasman na međunarodni turnir ostvarili pobedama na spektakularnom „The One“ turniru na Kalemegdanu, uz podršku jednog od najvećih košarkaška današnjice i Jordan ambasadora Luke Dončića, ali i brojnih košarkaških fanova.