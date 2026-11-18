Iako je uništio domaćina, pred kraj utakmice čule su se ovacije za sina legendarnog Peđe, koji je postigao gotovo polovinu poena svog tima. Uz brutalnih 14/21 iz igre, Stojakovićevoj brzini niko nije mogao da parira. Čuvari bi ga gubili već na prvom koraku, a prodori su se završavali na dva načina - ili poenima, ili faulom. Tako je Andrej izveo čak 20 penala od čega je unovčio 16.

Bilo je ovo drugo najmoćnije poentersko izdanje u istoriji NCAA košarke koju je jedan košarkaš priredio protiv Djuka, a Stojaković je za 34 minuta na parktetu, svoj ovosezonski prosk prebacio za duplo. Trenutno postiže 22,3 poena po utakmici, što je 16. najbolji prosečni učinak u ligi. Noćas je imao i šest skokova, a prosečno uhvati pet lopti po meču i upiše četiri asistencije.

Nekada su ekipe dolazile u Kameron dvoranu pune straha i strepnje, umela je da ih parališe zaglušujuća buka, ali je Stojaković znao kako da utiša Djukovu kuću.

"Za nas je ovo bila utakmica koju moramo da dobijemo. Znali smo da ne odlazimo odavde poraženi. Ovakav standard moramo da držimo do kraja sezone", rekao je Stojaković, pa dodao: "U jednom trenutku drugog poluvremena, bili su u seriji... Drugi put sam igrao ovde, ali nikada nisam čuo sličnu buku u jednoj dvorani. Uši su mi zvonile, ali uspeo samda budem tu za mlađe momke."