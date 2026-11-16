Topić prvi put među strelcima u sezoni: Bogdanović i Roketsi ostavili Janga bez poena prvi put u karijeri

Ovim trijumfom, košarkaš Tandera prekinuli su niz od tri uzastopna poraza, i to vrlo ubedljivom partijom. Mada se protiv užasnog Sarkamenta ništa drugo nije ni očekivalo. Oklahomu je do slavlja predvodio Šej Gildžes Aleksander , koji je za samo tri četvrtine, odnosno 29 minuta na parketu, ubacio 37 poena uz izvanredan šut iz igre (13/20, trojke 4/5) i maksimalnih 7/7 sa linije slobodnih bacanja.

Sakramento je loše otvorio meč i brzo zaostajao 25:11, ali je uspeo da se vrati i izjednači na 47:47 u finišu druge deonice. Ipak, Tanderi su poluvreme zaključili serijom 15:3 za vođstvo od 62:50, pri čemu je Gildžes Aleksander već tada imao 21 poen na svom kontu. Pitanje pobednika definitivno je rešeno početkom poslednje četvrtine, kada je Oklahoma napravila novu veliku seriju od 19:4, i to u periodu dok je njen najbolji igrač odmarao na klupi. Razlog za povratak na parket kasnije nije ni imao.

Pored raspoloženog lidera, u pobedničkom sastavu istakao se ruki Adaj Mara, koji je sa klupe doprineo dabl-dabl učinkom od 16 poena i 13 skokova. Adžej Mičel je dodao 14 poena, dok je Ajzeja Hartenštajn zabeležio 11 skokova, a Nik Kliford postigao devet poena u svom povratku u Sakramento nakon trejda iz Kingsa osmog novembra. U ekipi Sakramenta, koja je igrala bez bolesnog Zeka Lavina, najefikasniji je bio ruki Darijus Akaf Džunior sa 26 poena i šest skokova.

Novim neuspehom Kingsi su samo produbili veliku krizu, pa sada imaju učinak od svega jedne pobede i 12 poraza u sezoni, uz svih osam izgubljenih mečeva na domaćem terenu.

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Od srpskih košarkaša u noći između nedelje i ponedeljka na parketu se našao i Bogdan Bogdanović. On je na gostovanju Vašingtonu, najefikasnijoj partiji Hjustona od starta sezone (147:119), doprineo sa 12 poena, tri skoka i četiri asistencije za 22 minuta na parketu. Bila je to druga uzastopna partija koju je 34-godišnjak završio sa dvocifrenim učinkom, a ukupno četvrta od starta takmičarske godine.

Košarkaši Roketsa su tako ostvarili četvrtu uzastopnu, a ukupno 11. pobedu od starta sezone. Do nje su je predvodili Amen Tompson sa 26 i Kevin Durant sa 25 poena. Alperen Šengun je takođe bio zapažen sa 19 poena, osam skokova i osam asistencija.