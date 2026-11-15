Srbija blizu baraža: Moguć balkanski okršaj sa Bosnom, „crtaju“ se i Slovenci

Turci i Česi su ostali bez bodova, sa poroznom gol razlikom na svom kontu. Oba tima su na minus 11. Da pojednostavimo još malo: Orlovima sutra u Volosu odgovara i poraz od tri razlike kako bi se i zvanično plasirali u baraž.

A tamo ćemo kao pripadnici A divizije imati status povlašćene ekipe. Što znači da ćemo se nameriti na jednu od četiri drugoplasirane reprezentacije iz B divizije.

Veče uoči raspleta u B diviziji sigurno je samo da je Bosna i Hercegovina cementirala poziciju broj dva i da bi teoretski mogla u Beograd. Ekipa Sergeja Barbereza je propustila priliku da se direktno plasira u A diviziju, pošto je izgubila od Švedske u Stokholmu. Zmajevi su u ozbiljnom naletu, stigli su i do eliminacione faze Mundijala 2026. godine... Imaju bolji ambijent oko fudbala, ali sigurno je da ne bi bili favoriti i protiv ovakvih Orlova. Prethodni put smo sa njima igrali u kvalifikacijama za SP u Nemačkoj 2006. godine. Bilo je nerešeno (0:0) u Sarajevu, dok je u poslednjem kolu Mateja Kežman pogodio za direktan plasman Srbije i Crne Gore. Bilo je mnogo tenzija, Sergej Barbarez je godinama unazad pričao kako je trebalo da povuče ekipu sa terena. Potencijalni dvoboj sa BiH predstavljao bi veliki spektakl.

Kao drugoplasirana sekcija u grupi 1 iz B divizije viđena je i Slovenija. Janezi su prvi iza neprikosnovene Švajcarske. Imaju osam bodova i u slučaju trijumfa nad Makedonijom rešiće sve probleme. Čak i da u tome ne uspeju, teško je verovati da će Škotska slaviti u Švajcarskoj.

Potencijalni rivali Srbije biće Severna Irska ili Mađarska. Te dve selekcije će u direktnom okršaju sutra u Budimpešti odlučiti o pobedniku grupe. Mala prednost je na strani Ostrvljana, kojima odgovara i remi. Ali, jasno je da su Mađari favoriti.

Na drugom mestu grupe 3 B divizije je selekcija takozvanog Kosova. Međutim, UEFA bi nas, u tom slučaju, razdvojila. Selekcija samoproklamovane države će sutra gostovati Irskoj. Domaćin bi pobedom došao do drugog mesta i postao jedan od potencijalnih rivala Srbije.

POTENCIJALNI RIVALI SRBIJE U BARAŽU

Bosna i Hercegovina

Severna Irska ili Mađarska

Slovenija ili Škotska

Republika Irska