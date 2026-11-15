Tundži Avodžobi u teškom zdravstvenom stanju

Početkom godine je u januaru imao transplataciju bubrega, koji su mu otkazali, pa je morao da ide na redovnu dijalizu zbog toga. Imao je problema i sa srcem, i zbog toga je morao da bude operisan, da bi posle moždanog udara bio mesec dana na aparatima koji su ga održavali u životu. Jedina dobra vest jeste da je sa njih skinut, ali i dalje se muči i u teškom je stanju. Čak su se pojavile i fotografije na nekim izraelskim medijima, ali iz poštovanja ih nećemo ovde prikazivati.

Oglasio se i Hapoel Jerusalim i poručio da se svi mole za Tundžija.

"Cela porodica Hapoela iz Jerusalima šalje veliki zagrljaj i želje za oporavak Tundžiju Avadžobiju, jednom od junaka našeg istorijskog osvajanja ULEB kupa 2004. godine, koji se trenutno suočava s teškim zdravstvenim stanjem. Tundži, bio si i zauvek ćeš ostati deo porodice Hapoela. Svi se molimo za tvoj oporavak i pružamo podršku tebi i tvojoj porodici u ovim teškim trenucima".

Pokrenute su i humanitarne akcije sa Avodžobija kako bi se pomoglo njemu i njegovoj porodici, sa onim kroz šta prolaze. Nadaju se svi da će sve biti u redu sa bivšim košarkašem.

Nekadašnji student univerziteta Boston igrao je za Crvenu zvezdu 2005. godine, dok je sa Hapoelom iz Jerusalima osvojio ULEB kup 2004. godine u jedinoj sezoni u kojoj je igrao za njih. Promenio je veliki broj klubova - nastupao je u Izraelu, Belgiji, Turskoj, Francsukoj, Rusiji i za Cibonu i tadašnju Union Olimpiju.