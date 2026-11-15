Valensija naoštrena stiže u Beograd: Partizane, pazi se strašnog Armonija Bruksa

Kao centralna figura utakmice izdvojio se Armoni Bruks . Bek Valensije bio je nezaustavljiv, pogotovo u drugoj i početkom treće četvrtine, kada je domaćin napravio veliku prednost. Sa lakoćom je nekadašnji član milanske Olimpije pogađao trojke u serijama i još jednom potvrdio zvanje prave mašine za koševe. Imao je Bruks i neverovatnu rampu u drugoj četvrtini kojom je onemogućio Korunju da dođe do laganih poena, a publiku Rođ areni digao na noge. Amerikanac je meč završio kao najefikasniji sa 25 poena za samo 19 minuta.

Ovakva Partija Armonija Bruksa bila je dovoljna Valensiji za trijumf, dok je ovog popodneva Ti Džej Šorts bio zadužen za kreaciju. Omaleni plej sjajno je diktirao ritam u momentima kada je bio na parketu, pronalazio odlična dodavanja kojima je saigrače povezivao sa košem i jasno je da je on motor ove ekipe, čak i onda kada mu zatrpavanje koša rivala nije primarna uloga. Reprezentativac Severne Makedonije postao je efikasan tek nakon što je Bruks otišao na klupu, je meč završio sa 15 poena i šest asistencija.

Bez obzira na laganu i ubedljivu pobedu Valensije, kao i napadački sjajnu partiju, mora se pričati i o ranjivostima ovoga tima. Ekipa relativno skromnog kvaliteta, kakav je tim iz Galicije, uspeo je u prvom poluvremenu u nekoliko situacija da iskoristi to što Slepi miševi nemaju nešto naročito kvalitetnu unutrašnju liniju. Centar gostiju, Džordž Kondit je u saradnji sa bekovskom linijom tri ili četiri puta došao u situaciju za lagano zakucavanje. Može se reći da je Korunjaizgledala znatno lošije onda kada je krenula u jurnjavu sa Valensijom i prepustila igračima spoljne linije (Kaio Pašeko i Mateo Jorgensen) da vode glavnu reč.

Najveća opasnost kada igrate protiv Valensije jeste upravo to da ne uđete u ritam koji njoj odgovora, a to je dinamičan tempo, bez puno akcenta na odbrani, već samo na koš više jer tu malo ko ima šta da traži protiv Albertovog tima. Ova ekipa sposobna je svakom da ubaci veliki broj poena, pa je tako domaćin već na poluvremenu imao na svom kontu 63 poena. Nije Valensija paničila ni u poslednjem kvartalu u kojem je gost došao na rub dvocifrenog minusa. Slepi miševi su jednostavno samo ubacili u višu brzinu, podigli meč u ritam koji je za protivnika prebrz i na kraju slavili.