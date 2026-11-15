PAO bez četvorice preboleo Barselonu

Najtrofejniji evropski trener odlučio se da van protokola ostavi Branku Badija, Džerijana Grenta, Matijasa Lesora i marginalnog Mustafu Fala.

Nije ovo bilo popodne u kojem je atinski tim blistao u šutu sa distance (31 posto), ali je zato PAO uspostavio dominaciju u reketu. Čekao je Obradović dugo da pruži pravu šansu Nikolasu Rogavopulosu, a grčki reprezentativac je danas bio najefikasniji u okršaju u OAKA areni. Krilni igrač Panatianikosa meč je završio sa 14 poena, dok ga je pratio Kendrik Nan. Amerikanac, inače jedan od tragičara utakmice protiv Barselone, odigrao je ol-araund partiju u kojoj je upisao 11 poena, pet skokova i isto toliko asistencija.

Ipak, sve pohvale na račun gostiju koji su odigrali daleko preko granica svojih mogućnosti i u finišu naterali PAO da pruži sve od sebe kako bi ostao na razlici koja garantuje nešto mirniju završnicu.

Zeleni su ovako uspeli da se konsoliduju posle Barselone, što je i najbitnije i odmore neke igrače za nedelju koja je pred njima. Atinajni u utorak od 21 čas gostuju Virtusu u Bolonji, dok dva dana kasnije od 19 sledi gostovanje Žalgirisu u Kaunasu.