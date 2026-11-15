Zverev prejak za debitanta Hodara

Za Zvereva , koji kao i Hodar igra u grupi "Džon Mekinro", bilo je važno da kao prvi nosilac upiše pobedu na startu i time pokaže da je poraz u drugom kolu Mastersa u Parizu od Lorenca Muzetija , bio samo loš dan. Uspeo je u potpunosti u tome, odigrao taman koliko mu je bilo dovoljno za trijumf iako je Hodar pokazao zube.

Bio je to premijerni meč u Inalpi dvorani na turniru čiji je nagradni fond 15.750.000 dolara i na kojem nema dva poslednja šampiona, Novaka Đokovića i Janika Sinera .

Dvorana u Torinu bila je puna, atmosfera za igru odlična. Na tribinama primećeni su brojni asovi i nekada prvi igrači sveta. Boris Beker i Stefan Edberg , nekada veliki rivali, sedeli su i razgovarali u pauzi između gemova, tu je bio i Huan Karlos Ferero , Jevgenij Kafeljnikov , Tomas Muster i mnogi drugi.

U sudaru dvojice tenisera koji imaju moćan servis, bilo je jasno da će prevaga biti u tom udarcu i tome ko bude bolje uzvraćao iste, ali i imao manji broj neiznuđenih grešaka.

Zverev je u početnom setu prve dve prilike za brejk dobio u petom gemu, ali nije ih iskoristio, da bi prvu narednu koja mu se ukazala, u sedmom gemu uspeo da valorizuje i povede da 4:3.

20.30: (1,55) Šelton (2,45) Fis

Teniser iz Hamburga je lako uspeo da dobije naredni gem za 5:3, a na 5:4 je servirao za set, kada je Hodar iznenada uspeo da pronađe idealan ritern u dva navrata i dođe do 15:40 i dve brejk lopte.

Međutim, Zverev je pokazao da ima čelične nerve i sevris u koji može da se pouzda. Za tili čas je ispalio seriju asova kojom je posle 41 minuta igre došao do 6:4 i vođstva u meču.

Čini se da je to psihološki znatno slomilo Hodara, koji je izgubio svoj servis u trećem gemu drugog seta za 1:2 i time dao priliku protivniku koju ovaj nije mogao da ne iskoristi.

Zverev nije dozvoljavao teniseru iz Madrida da se bilo čemu ponada na njegov servis, izgubio je svega dva poena kada je servirao, a imao je veliku priliku za novi brejk i u sedmom gemu na 4:2, kada nije iskoristio tri brejk lopte.

Ipak, strpljivo je sačekao novu šansu, i na svoj servis na 5:4 rutinski završio posao.

U drugom meču u grupi "Džon Mekinro", od 20.30 ove večeri sastaju se Amerikanac Ben Šelton i Francuz Artur Fis.

ATP FINALE

Nedelja

GRUPA "DŽON MEKINRO"

Zverev - Hodar 6:4, 6:4

20.30: (1,55) Šelton (2,45) Fis

Ponedeljak

GRUPA "IVAN LENDL"

14.05: (1,10) Alkaras (6,90) Tijafo

20.35: (1,27) Medvedev (3,75) Koboli

*** kvote su podložne promenama