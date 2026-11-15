Ognjen Mudrinski promenio treći klub u Italiji za godinu dana - igraće za šestoligaša
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 14:45
Srpski napadač navodno dogovorio saradnju sa Koginasom
Pomalo ispod radara je prošla informacija da se posle kratke epizode u Dubočici, Ognjen Mudrinski (35) vratio u Italiju. Kažemo vratio, jer je prvu polovinu prošle sezone proveo u tamošnjem niželigašu Akragasu. I očigedno mu se dopalo, pa se vrlo brzo, u januaru ove godine vratio potpisavši za Atletiko Uri.
Međutim, ta epizoda sada deluje kao davna prošlost, jer je Mudrinski na putu da još jednom promeni sredinu, treći put za nepunih godinu dana, odnosno četvrti od potpisa za pomenuti Akragas. U Atletiko Uriju igrao je od januara do septembra, potom sklopio saradnju sa Tivolijem, koja je trajala svega mesec dana, do kraja oktobra. Prethodnih mesec dana bio je bez angažmana, ali je po pisanju italijanskog portala Tuttocampo pred novim.
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Kako navodi pomenuti izvor, Mudrinski je sklopio saradnju sa Koginasom, amaterskim timom iz šestog ranga italijanskog fudbala. Reč je o klubu sa Sardinije, koji posle devet kola u tamošnjem šampionatu zauzima treću poziciju, jednu od četiri koje vode u plej-of za promociju u viši rang.
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Ipak, da bi još spremniji dočekali isti, procenili su u klubu da će morati da porade na efikasnosti, s obzirom na to da su u dosadašnjih 18 utakmica postigli isto toliko golova. Dakle, jedan po utakmici, te su pozvali Mudrinskog da im pomogne u podizanju proseka.
Ognjen Mudrinski je tokom živopisne karijere u domaćem fudbalu nosio dres Vojvodine, kulskog Hajduka, RFK Novog Sada, Jagodine, Crvene zvezde, Spartaka, Čukaričkog i Mladosti GAT. Još veći je broj inostranih klubova za koje je nastupao: od Grojter Firta u kojem je započeo međunarodnu karijeru, preko švajcarskog Araua, poljske Jagjelonije, hrvatske Gorice, slovenačkog Maribora, mađarskog Ujpešta, dok je pre odlaska u Italiju igrao i na Tajlandu za Lamfun Voriorse.