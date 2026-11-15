Ognjen Mudrinski promenio treći klub u Italiji za godinu dana - igraće za šestoligaša

Kako navodi pomenuti izvor, Mudrinski je sklopio saradnju sa Koginasom, amaterskim timom iz šestog ranga italijanskog fudbala. Reč je o klubu sa Sardinije, koji posle devet kola u tamošnjem šampionatu zauzima treću poziciju, jednu od četiri koje vode u plej-of za promociju u viši rang.

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Ipak, da bi još spremniji dočekali isti, procenili su u klubu da će morati da porade na efikasnosti, s obzirom na to da su u dosadašnjih 18 utakmica postigli isto toliko golova. Dakle, jedan po utakmici, te su pozvali Mudrinskog da im pomogne u podizanju proseka.

Ognjen Mudrinski je tokom živopisne karijere u domaćem fudbalu nosio dres Vojvodine, kulskog Hajduka, RFK Novog Sada, Jagodine, Crvene zvezde, Spartaka, Čukaričkog i Mladosti GAT. Još veći je broj inostranih klubova za koje je nastupao: od Grojter Firta u kojem je započeo međunarodnu karijeru, preko švajcarskog Araua, poljske Jagjelonije, hrvatske Gorice, slovenačkog Maribora, mađarskog Ujpešta, dok je pre odlaska u Italiju igrao i na Tajlandu za Lamfun Voriorse.