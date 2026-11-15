Gvardiola hoće da bude selektor, ali ne Amerima
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 15:40
I neće na klupu u ovom trenutku, namerava da napravi barem godinu dana pauze po odlasku iz Mančester Sitija
Apsolutno sve je ugovoreno. Maurisio Poketino će voditi američku reprezentaciju još dva puta, potom će u četvrtak sesti u avion i zaputiti se ka Mančesteru. Dobio je ugovor na dve i po godine i prtvi put će Junajted voditi u nedelju protiv Liverpula.
Više nema nepoznanica oko tog posla, Mančester junajted je sve potvrdio, a šta će Amerikanci? Oni sanjaju velike snove, bilo je već reči da su pikirali Pepa Gvardiolu (55), ali će to već ići malo teže…
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Zapravo, ta priča neće imati epilog kakvom se nadaju. Telegraf kategorički tvrdi: Pep Gvardiola će odbiti svaku ponmudi koju mu Amerikanci budu poslali.
Pep Gvardiola hoće da bude selektor, ali ne Amerima. I neće na klupu u ovom trenutku, namerava da napravi barem godinu dana pauze po odlasku iz Mančester Sitija kako bi sredio misli i odmorio se od svega. U dogledno vreme bi o svemu mogao da porazmisli.
Možda i o tome da preuzme američku reprezentaciju, međutim, sada nije pravi trenutak.
Pep Gvardiola odmara na američkom tlu, znao je i ranije tu da isključi mozak iliti što bi narod rekao da ga pusti na ispašu. Fascinirala ga je činjenica da u Njujorku može u miru da prošeta, a stan mu je blizu Central parka…
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Amerikanci samo nisu pogodili pravi momenat, no španski trener želi u budućnosti da radi kao selektor. Dugo ga to privlači. Figurirao je kao neko ko bi mogao da preuzme Brazil dok nije došao Karlo Ančeloti, takođe se Engleska raspitivala pre nego što je Tomas Tuhel preuzeo kormilo, a vodio je pregovore i sa Italijanima, ali se na kraju, ipak, od zahvalio i vraćen je Roberto Mančini.
Idućeg leta, kroz godinu dana ili malo jače od toga, Pep Gvardiola biće voljan da sasluša ponude. Sada želi da odmori i sredi misli.