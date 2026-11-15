Pep Gvardiola hoće da bude selektor, ali ne Amerima. I neće na klupu u ovom trenutku, namerava da napravi barem godinu dana pauze po odlasku iz Mančester Sitija kako bi sredio misli i odmorio se od svega. U dogledno vreme bi o svemu mogao da porazmisli.

Zapravo, ta priča neće imati epilog kakvom se nadaju. Telegraf kategorički tvrdi: Pep Gvardiola će odbiti svaku ponmudi koju mu Amerikanci budu poslali.

Možda i o tome da preuzme američku reprezentaciju, međutim, sada nije pravi trenutak.

Pep Gvardiola odmara na američkom tlu, znao je i ranije tu da isključi mozak iliti što bi narod rekao da ga pusti na ispašu. Fascinirala ga je činjenica da u Njujorku može u miru da prošeta, a stan mu je blizu Central parka…

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Amerikanci samo nisu pogodili pravi momenat, no španski trener želi u budućnosti da radi kao selektor. Dugo ga to privlači. Figurirao je kao neko ko bi mogao da preuzme Brazil dok nije došao Karlo Ančeloti, takođe se Engleska raspitivala pre nego što je Tomas Tuhel preuzeo kormilo, a vodio je pregovore i sa Italijanima, ali se na kraju, ipak, od zahvalio i vraćen je Roberto Mančini.

Idućeg leta, kroz godinu dana ili malo jače od toga, Pep Gvardiola biće voljan da sasluša ponude. Sada želi da odmori i sredi misli.