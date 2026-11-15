Povrede naterale Real da reaguje i povuče igrača iz Huventuda

Madriđani su bili primorani na ovakav potez jer se zbog povreda van tima nalaze Gabrijel Dek i Mikael Jantunen , te tako u Pedro Martinez i njegovi saradnici u momku senegalskog porekla vide igrača koji će im svojim krakateristikama pomoći u nadolazećem periodu.

Endiaj je dete Real Madrida, a u Evropu se vratio ovog leta posle razočaravajućeg perioda u NBA ligi. Povrede su ga omele da pruži više dok je angažman u najjačoj ligi sveta izgubio poslednjeg dana 2025. godine, kada je optušten od Atalnta Hoksa.

Pričalo se o njemu još krajem prošle sezone, dok su konkretna imena za njegov potpis izbila u javnost tokom letnjeg perioda. Navodno se seneglsko-španski internacionalac našao na listi želja kako Baskonije, tako i Valensije. U jednom momentu je tim iz Vitorije bio vrlo blizu dogovora sa njim, potom su slične priče kružile i za Valensiju, da bi se ustanovilo da Real ima svojevrsnu pogodnost, odnosno pravo prečeg dogovora, kao nekadašnji klub snažnog krilnog centra ukoliko želi da vrati Endiaja.

Našli su on i Real zajednički jezik, a nije odmah uvršten među Blankose, već je poslat na pozajmicu u Huventud. U Endesa ligi je ove sezone u proseku beležio osam poena i četiri skoka, pa se u Kraljevskom klubu nadaju da bi mogao da ugasi požar na mestu broj četiri dok se ne oporave povređeni igrači.