Udarac za Olimpijakos: Povredio se Nikola Milutinov

Olimpijakos sutra od 16.30 očekuje gostovanje u Solunu ekipi Arisa, što je meč na nivou evroligaškog. Aris je već na svom parketu savladao Panatianikos i šampionu Evrope neće biti nimalo prijatno u neprijateljskoj atmosferi koja ih očekuje na severu Grčke.

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Ono što takođe ne ide timu iz Pireja na ruku jeste nedelja u kojoj je na programu duplo kolo Evrolige. Jeste da Olimpijakos posle pobede nad Dubaijem ima određenu dozu samopouzdanja, ali to ne znači da će mu biti lako. Prvi rival crveno-belima u ovoj sedmici biće Makabi. Ekipa iz Tel Aviva dočekaće Barcokasov tim na Kipru (utorak, 18.00), gde je sada domaćin, a samo tri dana kasnije u Atini sledi pravi spektakl u kojem će Olimpijakos ugostiti Real Madrid.

Svakako da odsustvo Nikole Milutinova predstavlja određeni hendikep za centarsku liniju, tako da će biti zanimljivo videti kako će Olimpijakos odreagovati na nadolazeće izazove.