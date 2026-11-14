Udarac za Olimpijakos: Povredio se Nikola Milutinov
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.11.26. | 17:07
Veliki peh za tim Jorgosa Barcokasa
Zahtevan vikend i nedelja su pred Olimpijakosom, a u nadolazeće, nimalo jednostavne utakmice ući će značajno oslabljen.
Kako javlja grčki novinar Mihalis Stefanu, tim iz Pireja ostao je na neko vreme bez Nikole Milutinova. Srpski centar zadobio je frakturu kažiprsta desne ruke i neće biti na raspolaganju treneru Jorgosu Barcokasu u nadolazećem periodu.
Izabrane vesti
Olimpijakos sutra od 16.30 očekuje gostovanje u Solunu ekipi Arisa, što je meč na nivou evroligaškog. Aris je već na svom parketu savladao Panatianikos i šampionu Evrope neće biti nimalo prijatno u neprijateljskoj atmosferi koja ih očekuje na severu Grčke.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Ono što takođe ne ide timu iz Pireja na ruku jeste nedelja u kojoj je na programu duplo kolo Evrolige. Jeste da Olimpijakos posle pobede nad Dubaijem ima određenu dozu samopouzdanja, ali to ne znači da će mu biti lako. Prvi rival crveno-belima u ovoj sedmici biće Makabi. Ekipa iz Tel Aviva dočekaće Barcokasov tim na Kipru (utorak, 18.00), gde je sada domaćin, a samo tri dana kasnije u Atini sledi pravi spektakl u kojem će Olimpijakos ugostiti Real Madrid.
Svakako da odsustvo Nikole Milutinova predstavlja određeni hendikep za centarsku liniju, tako da će biti zanimljivo videti kako će Olimpijakos odreagovati na nadolazeće izazove.