KK Crvena zvezda (©Starsport)
KK Crvena zvezda (©Starsport)

POLUVREME: Crvena zvezda - Anadolu Efes

čet. 01.10.26. | 19:30

Dešavanja iz Beogradske arene pratite na Mozzart Sportu

!!! KVOTE !!!

EVROLIGA, 3. kolo

Crvena zvezda – Anadolu Efes

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Gitis Viljus, Stiv Bitner, Serhio Manuel

Crvena zvezda: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke

Anadolu Efes: Lojd, Justa, Šarić, Rasel, Doužer, Malkolm, Fernando, Osmani, Strazel, Jilmaz, Džejms, Džons

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