Luka Jović tata-mata za Panatinaikos

AEK nije u dobrom ritmu, čak tri poraza u prethodna četiri meča. Ekipa Marka Nikolića je vezala dva poraza u Ligi šampiona, od Šahtjora (1:3) i Mančester Sitija (1:5), a protekle nedelje je pala na Tumbi protiv PAOK-a u Kupu Grčke (1:3). Marko Nikolić ima odličan skor sa Zelenima. Prošle sezone u šampionatu tri pobede, uz remi. U napadu AEK-a se očekuje najjači tandem, srpsko-mađarski, Luka Jović – Barnabas Varga.

18.30: (2,20) Panatinaikos (3,30) AEK (3,10)

Srpski napadač nije u formi u poslednje vreme. Na sedam poslednjih utakmica, računajući i Ligu nacija sa Srbijom, nekadašnji golgeter Ajntrahta, Real Madrida, Fjorentine i Milana je postigao samo gol i to pre četiri dana u Solunu (1:3). Taj pogodak je najavio ulazak u formu reprezentativca Srbije koji je u Superligi Helena postigao četiri pogotka na sedam utakmica.

Joviću je Panatinaikos omiljena mušterija u Grčkoj. Na četiri utakmice u proteklom prvenstvu je postigao čak sedam golova protiv gradskog rivala, a zanimljivo sve ih je dao u prve dve utakmice protiv ljutog rivala, kada je dao sve pogotke za svoj tim u pobedama sa 3:2 i 4:0.

18.00: (1,32) PAOK (4,70) Asteras Tripolis (9,00)

Grčki mediji nisu najavili Mijata Gaćinovića u startnoj postavi. Verovatno će čekati šansu s klupe. I dalje za žuto-crne ne brani startni golman, Albanac Strakoša, a menjaće ga Brinjoli. Danski stručnak Jakub Nistrup na klupi Panatinaikosa i dalje ne može da računa na beka Kristijansena, štopera Ingasona i krilnog napadača Pantelidisa.

Panatinaikos ove sezone ima sve četiri pobede na svom terenu, uz impresivnu gol-razliku 14:3, dok je AEK samo jednom pobedio na gostovanju uz dva remija.

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GRČKA 1 – 9. KOLO

Subota

Kifisija - Olimpijakos 2:3 (0:0)

/Embula 80, Sousa 90+1 – Roka 46, Muandimađ 71, Martins 90+5/

Nedelja

16.00: (3,60) Levadijakos (3,30) Aris (2,00)

17.00: (2,75) Panetolikos (3,20) OFI (2,45)

18.00: (1,32) PAOK (4,70) Asteras Tripolis (9,00)

18.30: (2,20) Panatinaikos (3,30) AEK (3,10)

Ponedeljak

17.00: (1,90) Atromitos (3,40) Volos (3,80)

18.30: (2,30) Kalamata (3,20) Iraklis (3,00)

***kvote su podložne promenama