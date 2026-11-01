Luka Jović tata-mata za Panatinaikos
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 11:49
Srbin dao sedam golova gradskom rivalu na četiri meča (sve u prva dva duela). Najteži ispit Marka Nikolića i njegovog AEK-a u Superligi Grčke ove sezone, gostovanje probuđenim Zelenima (18.30)
Teže je odbraniti nego osvojiti, čuvena je fraza. AEK Marka Nikolića je prošle sezone na dominantan način stigao do krune u Grčkoj, ispred Olimpijakosa i PAOK-a. Ove godine se u trci za krunom pridružio i probuđeni Panatinaikos.
Žuto-crni nisu imali derbi mečeve ove sezone s najjačim klubovima. Upisali su dva remija protiv Kifisije i Asterasa u gostima, a danas (18.30) će imati najteži ispit u šampionatu Helena, gostovanje gradskom rivalu Panatinaikosu. Zeleni su krenuli sezonu sa pet pobeda u šampionatu Helena, ali su izgubili čelo posle poraza na Karaiskakisu od Olimpijakosa (0:1).
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AEK nije u dobrom ritmu, čak tri poraza u prethodna četiri meča. Ekipa Marka Nikolića je vezala dva poraza u Ligi šampiona, od Šahtjora (1:3) i Mančester Sitija (1:5), a protekle nedelje je pala na Tumbi protiv PAOK-a u Kupu Grčke (1:3). Marko Nikolić ima odličan skor sa Zelenima. Prošle sezone u šampionatu tri pobede, uz remi. U napadu AEK-a se očekuje najjači tandem, srpsko-mađarski, Luka Jović – Barnabas Varga.
18.30: (2,20) Panatinaikos (3,30) AEK (3,10)
Srpski napadač nije u formi u poslednje vreme. Na sedam poslednjih utakmica, računajući i Ligu nacija sa Srbijom, nekadašnji golgeter Ajntrahta, Real Madrida, Fjorentine i Milana je postigao samo gol i to pre četiri dana u Solunu (1:3). Taj pogodak je najavio ulazak u formu reprezentativca Srbije koji je u Superligi Helena postigao četiri pogotka na sedam utakmica.
Joviću je Panatinaikos omiljena mušterija u Grčkoj. Na četiri utakmice u proteklom prvenstvu je postigao čak sedam golova protiv gradskog rivala, a zanimljivo sve ih je dao u prve dve utakmice protiv ljutog rivala, kada je dao sve pogotke za svoj tim u pobedama sa 3:2 i 4:0.
18.00: (1,32) PAOK (4,70) Asteras Tripolis (9,00)
Grčki mediji nisu najavili Mijata Gaćinovića u startnoj postavi. Verovatno će čekati šansu s klupe. I dalje za žuto-crne ne brani startni golman, Albanac Strakoša, a menjaće ga Brinjoli. Danski stručnak Jakub Nistrup na klupi Panatinaikosa i dalje ne može da računa na beka Kristijansena, štopera Ingasona i krilnog napadača Pantelidisa.
Panatinaikos ove sezone ima sve četiri pobede na svom terenu, uz impresivnu gol-razliku 14:3, dok je AEK samo jednom pobedio na gostovanju uz dva remija.
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GRČKA 1 – 9. KOLO
Subota
Kifisija - Olimpijakos 2:3 (0:0)
/Embula 80, Sousa 90+1 – Roka 46, Muandimađ 71, Martins 90+5/
Nedelja
16.00: (3,60) Levadijakos (3,30) Aris (2,00)
17.00: (2,75) Panetolikos (3,20) OFI (2,45)
18.00: (1,32) PAOK (4,70) Asteras Tripolis (9,00)
18.30: (2,20) Panatinaikos (3,30) AEK (3,10)
Ponedeljak
17.00: (1,90) Atromitos (3,40) Volos (3,80)
18.30: (2,30) Kalamata (3,20) Iraklis (3,00)
***kvote su podložne promenama