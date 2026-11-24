UŽIVO: Crvena zvezda – Virtus, gosti u plusu
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uto. 24.11.26. | 19:22
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Evroliga, 14. kolo
Crvena zvezda – Virtus
/17:23/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Mehdi Difala, Marćin Kovalski, Eduard Udjanski
Crvena zvezda: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke
Virtus: Belo, Frejžer, Kar, Kokila, Mur, Edvards, Baldaso, Alston, Heket, Dijara, Dijuf, Abas
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