UŽIVO: Spartak - Partizan Mozzart Bet, Rivs spreman za debi

sub. 24.10.26. | 20:13

Pratite sa nama duel iz Subotice iz minuta u minut

ABA liga, Grupa B, 5. kolo

SPARTAK - PARTIZAN MOZZART BET

Dvorana: Dudova šuma

Sudije: Stefan Atomulese, Vojkan Živković, Nikola Domazet

Spartak: Kolman, Drobnjak, Pipkins, Jeremić, Lazarević, Tofoski, Cerovina, Gegić, Ilić, Omić, Bodrožić, Nikolić.

Partizan Mozzart Bet: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

!!!UŽIVO KVOTE!!!

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