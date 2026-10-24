UŽIVO: Spartak - Partizan Mozzart Bet, Subotičani preokrenuli
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sub. 24.10.26. | 20:13
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ABA liga, Grupa B, 5. kolo
SPARTAK - PARTIZAN MOZZART BET
Dvorana: Dudova šuma
Sudije: Stefan Atomulese, Vojkan Živković, Nikola Domazet
Spartak: Kolman, Drobnjak, Pipkins, Jeremić, Lazarević, Tofoski, Cerovina, Gegić, Ilić, Omić, Bodrožić, Nikolić.
Partizan Mozzart Bet: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.
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