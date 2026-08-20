Baba Jaga gazi! Poljaci su sila ovog leta

Igraju momci Adrijana Šemjenjeca kao zmajevi. Jeste protivnik bio malo slabašniji i daleko manje kvalitetniji nego što su to bili Policajci iz Glazgova, mada treba pokazati dominaciju i protiv onih koji su od ranije otpisani na papiru. To se upravo i desilo jer je Jaga već za poluvreme uspela da preore nesnađene goste. Držali su se iz Iberije nešto više od pola sata, pre nego što je Alasan napravio penal i odatle je sve počelo. Rutinski je Imaz realizovao penal u 34. minutu, a to nije bio kraj košmara za čoveka koji je napravio jedanaesterac.

Pre toga, da se osvrnemo na drugi gol, koji je delo Agbonifa u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Posle odlične kombinacije sa desne strane, koju je desetka poljske ekipe započela, ušunjao se kroz kazneni prostor, srolao loptu majstorski i smestio je u mrežu kao pravi fudbalski velikan. Prelep gol je dao posle nekoliko driblinga i delovalo je već tada da je sudbina gostiju zapečaćena.

Da tako i definitivno bude, pobrinuo se opet Imaz u 62. minutu, mada je pripisano kao autogol pomenutom Alasanu, koji je napravio penal. Posle centaršuta sa desne strane, obojica su zakačila loptu, ali deluje da je defanzivac više bio na njoj i smestio je u svoju mrežu. Pregazili su ih stvarno za malo više od sat vremena i to je bilo to za poljski tim, koji može već da se raduje plasmanu u Ligu Evrope. Bio je i još jedan podogak za "poker" i šlag na tortu, kada je u drugom minutu nadoknade pogodio Lozano.

I tu nije kralj ludilu poljskog fudbala – Leh na poluvremenu vodi u Poznanju protiv Tuna 5:0, dok ovo čitate! O tome, malo kasnije...

U isto vreme se igrala utakmica u Haleviku, gde je za domaće navijače bilo blago razočaranje pred 6.000 gledalaca na stadionu Strandvalen. Očekivalo se da sve pršti u susretu između Mjelbija i Salcburga, gde je mirisalo na golove, od svih mogućih utakmica, kad ono međutim... Ništa. Delovalo je da će biti krompir na obe strane i završiti se na kraju dve nule na semaforu za jedno razočaranje u Švedskoj i pored ukupno 31 šuta na obe strane, mada su nekako gosti izvukli pobedu i to na kakav način – 1:0 (0:0).

Poslednji napad u 92. minutu, prodor po levoj strani i delovalo je po malo i bezazleno, ali je bio dobar i oštar centaršut u srce peterca. Tragiačr je bio Peterson, koji je hteo da skloni loptu ispred rivala i na kraju se sapleo od nju, a ona je preko njega ušla u gol... Baš težak poraz na kraju utakmice u kojoj su bili dobri.

Četvrtak

Kairat - Anderleht 0:3 (0:3)

/Oksanen 2ag, Ambros 24, Sikan 45+1/

Jaglelonija - Iberija 1999 4:0 (2:0)

/Imaz 34p, Agbonifo 45+2, Alasan 62ag, Lozano 90+2/

Mjelbi - Salcburg 0:1 (0:0)

/Peterson 90+2/

Bešiktaš - Kauno Žalgiris /u toku/

Egnatija - Lilestrem /u toku/

Leh - Tun /u toku/

Trabzon - Ferencvaroš /u toku/

Univerzitatea Krajova - Ararat Jermenija /u toku/

20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)

20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)

20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)

21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)

***Kvote su podložne promenama