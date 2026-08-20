Harden potpisao ugovor za istoriju: Zarada premašila 500.000.000 dolara
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 19:47
Iskusni bek nosiće dres Klivlenda naredne tri godine
Čekalo se i čekalo, ali praktično nije bilo dileme da li će Džejms Harden produžiti saradnju sa Klivlendom. Sada, kada su Kavalirsi završili poslove koje su imali u planu, a u kojima im je pomogao i sam Harden, došao je red na potpis novog ugovora iskusnog beka.
Sa timom iz Ohaja potpisao je novi trogodišnji ugovor vredan 97.000.000 dolara, uz igračku opciju za poslednju sezonu. U ugovor je uključena i klauzula koja mu garantuje dodatni bonus ukoliko ga Kavalirsi tokom trajanja saradnje trejduju u drugi klub.
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Ovaj ugovor poseban je i zbog još nekoliko podataka. Njime će Harden zaradu tokom NBA karijere podići na 511.000.000 dolara i postati tek četvrti igrač u istoriji lige koji je probio granicu od pola milijarde. Pre njega to je pošlo za rukom samo Lebronu Džejmsu, Kevinu Durantu i Stefu Kariju.
Takođe, s obzirom na to da će za nekoliko dana napuniti 37 godina, postaće tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je sa 37 ili više godina potpisao ugovor sa više od 90.000.000 dolara garantovane zarade. Jedini kojem je to pre njega uspelo bio je Lebron Džejms.
Upravo je Džejms bio jedan od razloga zbog kojih se čekalo na Hardenov potpis, pošto je u Klivlendu postojala nada da bi mogao da se vrati u klub u kojem je sve počelo. Ipak, nakon što Kavalirsi nisu uspeli u nameri da vrate četvorostrukog NBA šampiona, okrenuli su se drugim opcijama, dok je Harden strpljivo čekao da franšiza završi planirane poslove.
Jedan od njih bio je dolazak Pejtona Votsona, a Harden je svojim potezom ostavio Klivlendu dodatni prostor za dovođenje krila. Odbio je prethodnu opciju vrednu 42.300.000 dolara i pristao na manju godišnju zaradu, ali je zauzvrat dobio dugoročnu sigurnost. Novi trogodišnji ugovor trebalo bi da mu omogući da igrač koji ulazi u 18. sezonu u NBA ligi stigne i do svoje jubilarne 20.
Ovim potpisom Kavalirsi su još jednom potvrdili velike ambicije. Od njegovog dolaska iz Los Anđeles Klipersa u februaru, Klivlend je do kraja regularnog dela sezone ostvario 21 pobedu uz samo devet poraza, dok je iskusni bek prosečno beležio 20,5 poena, 7,7 asistencija i 4,8 skokova. Kavalirsi su potom stigli do finala Istoka, gde ih je Njujork počistio, i kasnije osvojio titulu.
Klivlend je prethodno dugoročno vezao i glavnu zvezdu franšize Donovana Mičela, koji je potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 273.000.000 dolara. Sada se može reći da je petorka Kavalirsa za narednu sezonu kompletirana, a trebalo bi da je čine Harden, Mičel, Votson, Evan Mobli i Džeret Alen.