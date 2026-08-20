Harden potpisao ugovor za istoriju: Zarada premašila 500.000.000 dolara

Čekalo se i čekalo, ali praktično nije bilo dileme da li će Džejms Harden produžiti saradnju sa Klivlendom. Sada, kada su Kavalirsi završili poslove koje su imali u planu, a u kojima im je pomogao i sam Harden, došao je red na potpis novog ugovora iskusnog beka.

Sa timom iz Ohaja potpisao je novi trogodišnji ugovor vredan 97.000.000 dolara, uz igračku opciju za poslednju sezonu. U ugovor je uključena i klauzula koja mu garantuje dodatni bonus ukoliko ga Kavalirsi tokom trajanja saradnje trejduju u drugi klub.