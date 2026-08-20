Asovi daju podršku saigračima u Areni: Bogdan, Kalinić, Petrušev, Vanja...
Vreme čitanja: 9min | čet. 20.08.26. | 20:02
Brojni asovi u prvim redovima najveće dvorane na Balkanu, uz mnoštvo bivših i sadašnjih reprezentativaca, košarkaša, trenera...
Prepuna Beogradska arena dočekaće košarkaše Srbije i Francuske u prvom od dva prijateljska susreta pred start druge runde kvalifikacija za Mundobasket, a među gotovo 20.000 ljudi nalaze se i četvorica košarkaških asova - Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Filip Petrušev i Vanja Marinković.
Sticajem različitih okolnosti nećemo ih, nažalost, gledati u novoj opremi Srbije koja će premijerno svetlost dana ugledati baš večeras, ali oni su odlučili da pokažu jedinstvo na delu i budu uz svoje drugove, saigrače i saborce pred nadolazeće izazove.
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Podsetimo, Kalinić je nedavno doneo iznenadnu odluku da završi igračku karijeru i posveti se trenerskom pozivu, na šta je Dušan Alimpijević reagovao i poručio da je "srpska košarka izgubila velikog igrača", dok su Bogdanović, Petrušev i Marinković bili sprečeni da se odazovu pozivu selektora, što zbog odluke njihovih klubova, što zbog zdravstvenih razloga.
Ipak, sama činjenica da su ove vrele avgustovske večeri u prvim redovima najveće dvorane na Balkanu, dovoljno govori u prilog svim dosadašnjim pričama, da su odnos u timu dobri i da među igračima postoji sjajna hemija, o čemu je nedavno za Mozzart Sport govorio i Nikola Đurišić.
U prvim redovima bili su i bivši kapiten Srbije, Miroslav Raduljica, te nekadašnji reprezentativci Zoran Erceg, Danilo Anđušić...
Podršku Srbiji daće i dvojac Crvene zvezde Stefan Miljenović - Čima Moneke. Pridružio im se ubrzo i novi trener Ibon Navaro. Miljenović je nastupao za reprezentaciju u ranijim kvalifikacionim mečevima, ali se sada nije našao na spisku Dušana Alimpijevića. Nešto kasnije pojavio se i najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde, živa legenda kluba i nekadašnji kapiten Branko Lazić, a nedugo zatim još jedan bivši nosilac trake - Luka Mitrović. Tu je i novi košarkaš Partizan Mozzart Beta, Kajl Olman, koji je došao u društvu svog agenta Miška Ražnatovića.
Atmosfera u Beogradskoj areni je pred utakmicu bila fantastična, prava takmičarska, Viktor Vembanjama, Rudi Gober i ostali francuski asovi dočekani su uz zvižduke, iako je u pitanju jedan od dva kontrolna meča pred start drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket 2027. Tada Srbiju čekaju okršaji sa Islandom u Areni 28. avgusta, te Italijom u Pezaru tri dana kasnije. Podsetimo, Srbija će 23. avgusta biti gost Francuske u Orleanu.