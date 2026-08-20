Asovi daju podršku saigračima u Areni: Bogdan, Kalinić, Petrušev, Vanja...

Prepuna Beogradska arena dočekaće košarkaše Srbije i Francuske u prvom od dva prijateljska susreta pred start druge runde kvalifikacija za Mundobasket, a među gotovo 20.000 ljudi nalaze se i četvorica košarkaških asova - Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Filip Petrušev i Vanja Marinković.

Sticajem različitih okolnosti nećemo ih, nažalost, gledati u novoj opremi Srbije koja će premijerno svetlost dana ugledati baš večeras, ali oni su odlučili da pokažu jedinstvo na delu i budu uz svoje drugove, saigrače i saborce pred nadolazeće izazove.