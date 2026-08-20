Poruka Delija: Mnogi su hteli da sruše nam sve, ljubav ka tebi još jača je
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 20:16
Energična podrška za izabranike Alberta Rijere
Nikakve euforije nije bilo u uvertiri utakmice plej-ofa Lige Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, tako da se znalo da na tribinama neće biti više od 30.000 ljudi.
Ipak, čini se da se večeras na Marakani nalazi onih 30.000 duša koje najviše vruju da će Crvena zvezda pružiti onakvu igru kakva se očekivala prošle nedelje protiv Hapoel Ber Ševe. To se moglo naslutiti na osnovu energije sa tribina najvećeg srpskog stadiona posle prvog sudijskog zvižduka Norvežanina Espena Eskasa.
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Ispod severne tribine stadiona Rajko Mitić ispisana je poruka „Mnogi su hteli da sruše nam sve...“, a čitava tribina bila je ispisana porukama „Ljubav ka tebi još jača je“, uz potpis grada ili dela Beograda iz kog su grupe najvatrenijih pristalica crveno-belih.
Uvodni trenuci utakmice protiv češkog kluba protekli su energično, uz stihove upravo ove navijačke pesme. Igrači na terenu su dobili su pozitivan impuls sa trbina, na šta su odgovorili sa nekoliko opasnih naleta u prvim minutima utakmice. Deluje da su se svi preduslovi da Crvena zvezda odigra na mnogo višem nivou nego protiv srpskog šampiona, što bi popravilo raspoloženje čitavoj zvezdaškoj javnosti i donelo samopouzdanje ekipi Alberta Rijere.