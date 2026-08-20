Poruka Delija: Mnogi su hteli da sruše nam sve, ljubav ka tebi još jača je

Nikakve euforije nije bilo u uvertiri utakmice plej-ofa Lige Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, tako da se znalo da na tribinama neće biti više od 30.000 ljudi.

Ipak, čini se da se večeras na Marakani nalazi onih 30.000 duša koje najviše vruju da će Crvena zvezda pružiti onakvu igru kakva se očekivala prošle nedelje protiv Hapoel Ber Ševe. To se moglo naslutiti na osnovu energije sa tribina najvećeg srpskog stadiona posle prvog sudijskog zvižduka Norvežanina Espena Eskasa.