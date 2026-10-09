Veliki udarac za Nikse: Nema dogovora za Taunsom, pregovori o novom ugovoru obustavljeni

Šta je prethodilo svemu ovome? Aktuelni šampioni NBA lige stavili su na sto cifru od približno 200.000.000 dolara, što je za 76.000.000 manje od maksimalne sume koju Tauns može da inkasira. "Koliko sam shvatio, Karl Entoni Tauns bio bi spreman da pristane na sumu koja je za desetine miliona manja od maksimalne, ali smatra da je trenutna ponuda previše drastična i predstavlja preveliko smanjenje plate", izjavio je Čaranija u emisiji NBA Today i tako stavio do znanja da su pregovori između dve strane na čekanju.

Takođe, ugledni insajder navodi da je ovakav potez Niksa prema Taunsu, ali i Džošu Hartu koji takođe čeka novi ugovor pokušaj Niksa da se objici misli usmere isključivo na teren i košarku. Mada, teško je u to poverovati jer igranje bez jasno rešene budućnosti stvara dodatni pritisak.

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Ono što je takođe novo u odnosu na prethodni izveštaj jeste da pregovori između centra i Njujorčana već neko vreme nisu aktivni.

"Karl Entoni Tauns želi produžetak ugovora. Niksi su ovom izjavom zatvorili vrata da do toga dođe. Ponuda Niksa je na istom nivou na kojem je bila i ranije. Tauns je jasno stavio do znanja da pomenuta ponuda nije na željenom nivou, a Džejms Dolan (vlasnik franšize) i Niksi su na 11 dana do početka sezone zatvorili vrata dogovoru sa Taunsom", reči su Čaranije.

Njujork, pored Taunsa i Harta, ima još Majlsa Mekbrajda i Tajlera Koleka koji ispunjavaju uslove za novi ugovor. Rok za dogovor oko nastavka saradnje je 30. jun, međutim, svi se nadaju da će se oko centra naći model nastavka saradnje mnogo ranije jer u suprotnom bi jedno od zaštitnih lica franšize moglo da zatrži trejd i ode, što bi bio veliki udarac za Nikse.