Ništa ne valja, igra traljavo, a Marselj nekako dođe do zone Lige šampiona

Očigledno da mu je bilo potrebno vreme da ukapira kako stvari funkcionišu u južnom delu Francuske. Ni izbliza tu ništa ne izgleda kao na severu, gde je radio u Lilu i Renu. Razlikuje se Marselj i od Liona.

Pronašao je balans, a i žicu Aminu Guiriju. Ponovo je bio strelac, bila su mu potrebna samo dva minuta da otvori Lans. Na poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima Alžirac je dao četiri i namestio dva pogotka. Generalno je Olimpik dosta opasniji nego na početku sezone, stvara više šansi…

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I više nema toliko padova na psihološkom planu, kao što je bilo pre mesec dana ili jače. Marselj nije klonuo ni kada ga je Flo Tovan matirao. Išao je napred, pokušavao nešto da promeni, međutim, prromene na semaforu nije bilo dok Bruno Ženesio nije počeo da vrši rokade. Predosetio je da bi Kejlijan Abdala mogao da mu donese pobedu, gurnuo ga je na teren, a prethodne dve utakmice nije dobio ni minut.

Bruno Ženesio bio je u pravu. Samo četiri minuta na terenu i Kejlijan Abdala postigao je pobedonosni pogodak na gostovanju Lansu, te tako pogurao Olimpik do zone Lige šampiona. Nekako je do nje došao, a ne tako davno tako nešto delovalo je kao misaona imenica.

Jedino što ne treba nikako smetnuti sa uma jeste kolikim amplitudama je sklon Marselj.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

Okser - Pariz 0:1 (0:0)

/Sinajoko 63/

Pari Sen Žermen - Troa 1:0 (1:0)

/Zabarnji 39/

Nedelja

Ren - Lil 1:2 (1:1)

/Dija 31 - Dijaun 24, Engoj 68/

Anže - Nica 0:2 (0:1)

/Diop 2, Klaus 78/

Avr - Lorijan 0:2 (0:1)

/Ture 18, Makengo 90+5/

Brest - Lion 2:0 (1:0)

/Eđuma 22, Ažork 90+4pen/

Le Man - Monako 1:1 (0:1)

/Kola 90 - Kulibali 40/

Lans - Olimpik Marselj 1:2 (1:1)

/Tovan 20 - Guiri 2, Abdala 82/