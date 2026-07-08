Jabusele, Montero, Bonga... Evropa se odavno trese, vreme je da se aktiviraju i večiti
Vreme čitanja: 6min | sre. 08.07.26. | 13:02
Gotovo sve evroligaške ekipe su već angažovale najveća pojačanja, velike zvezde elitnog takmičenja i igrače koji bi mogli da unaprede igru. U ovom momentu deluje da Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda pomalo zaostaju za konkurencijom
Zagazilo se u jul, za one s dubljim džepom idealno vreme za godišnji odmor, ali je u košarkaškom svetu ovo, možda, najosetljiviji deo sezone, koja se suštinski nikad ne završava.
Duboko smo u periodu kada evroligaški timovi, kao i oni platežno bogatiji iz Evrokupa (takvih će biti puno) već uveliko formiraju rostere s namerom da budu što konkurentniji u nadolazećoj takmičarskoj godini. Vremena za čekanje nema, jer je dosta toga već probrano i otišlo na različite strane, veliki broj igrača se čak iz Evrolige preselio u niži rang takmičenja, ali za ogroman novac, i stiče se utisak da beogradski večiti rivali - Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda kasne u celoj ovoj priči.
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Situaciju u crno-belom taboru smo u određenoj meri već analizirali, pa ćemo ovog puta krenuti od tima s Malog Kalemegdana.
Ako je za neku vrstu opravdanja, Zvezda je postepeno rešavala pitanja najpre oko sportskog sektora i dolaska Miloša Teodosića, potom je na mesto šefa struke došao Ibon Navaro, a onda je bilo potrebno ubaciti u višu brzinu i srediti igrački kadar. Zapravo, ozvaničen je zasada samo Kris Džons. Međutim, još pre izvesnog vremena bilo je poznato da će momak s jermenskim pasošem Tel Aviv zameniti Beogradom, a dres Hapoela opremom crveno-belih, tako da ovaj potpis i nije neka novina. Usledile su zvanični rastanci takođe sa igračima za koje se znalo da neće više biti deo tabora osvajača Mozzart Kupa Radivoja Koraća, pa se tako zahvalilo na saradnju Kodiju Mileru Mekintajeru, Donatasu Motijejunasu, Hasijelu Riveru i davno zaboravljenom Ajzei Kenanu.
Ono što je urađeno još tokom sezone jeste da su se produžili ugovori Dejanu Davidovcu i Ebuki Izunduu i sada se s nestrpljenjem čekaju naredni potezi. Nedavno su se pojavile glasine da je Džered Batler (ima važeći ugovor) pod budnim okom NBA timova, a još dok je sezona bila u jeku pričalo se da pojedini evroligaši merkaju Džordana Nvoru (ima opciju za plus jednu sezonu). Na prvu, ne deluje kao da ima previše rupa koje treba popuniti, međutim, ukoliko dođe do odlazaka, moglo bi se upasti u takozvani mod panike za eventualnim iznuđenim rešenjima.
Ono što bi bilo dobro da crveno-beli što pre reše jeste pitanje centra. Trenutno je jedina prava petica već pomenuti Ebuka Izundu. Nigerijac iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, gde je bio projektovan za bekap centra crveno-belih, ali je izrastao u igrača prve petorke. Međutim i te kako mu je potrebna pomoć pod košem, pogotovo da to ne bude neko ko neće biti izraziti atleta, kao što je on, već košarkaš suprotnih karakteristika, sposoban da širi igru. Ono što je takođe pod moranjem za Zvezdu jeste da se pronađe i adekvatno rešenje za drugog pleja, jer je Kris Džons ušao već u izvesne godine (ima ih 33) i sigurno da mu treba pomoć u organizaciji napada. U suprotnom kreacija bi se svela na improvizaciju s Tajsonom Karterom i Džeredom Batlerom, pod uslovom da se ovaj drugi ne vrati u NBA, a njih dvojica su pre svega skoreri i lane se videlo da to nije baš najbolje kada oni imaju ulogu pleja.
Što se tiče Partizan Mozzart Beta, tu je situacija dosta pipavija. Znamo da su crno-beli bili na pragu angažmana Armonija Bruksa, Ošeja Briseta, Judžina Omoruija i Petija Milsa, ali su na kraju svi oni zahvalili na interesovanju i opredelili za druge ponude. Pomalo je stala priča i oko Zeka Ledeja zbog nesuglasica oko plate, a pojavila se još jedna rupa odlaskom Dilana Osetkovskog. Mogao bi Parni valjak da ostane i bez Alekseja Pokuševskog, koji istina nije ispunio sve što se od njega očekivalo, ali bi to značilo kompletno renoviranje pozicije broj četiri, što u okolnostima kakve vladaju na tržištu nije nimalo jednostavan zadatak, ako se na vreme ne rešava.
Ono što je javna tajna jeste da su crno-beli već završili potpise Kajla Olmana, Kaverijusa Hejsa, Nikole Tanaskovića i Dereka Vilisa (poslednja dvojica upravo pokrivaju mesto krilnog centra), ali je jasno da je to nedovoljno za ravnopravno nadmetanje u elitnom klupskom takmičenju.
Naravno, pred Partizanom je zavrzlama kako se rešiti tereta koji sa sobom nose Šejk Milton i Džabari Parker, kao i videti kakva je sudbina Bruna Fernanda, jer klub iz Humske na mestu centra sada ima Hejsa, Tonjeja Džekirija (produžio ugovor) i Žofrija Lovernja, što nije baš postavka s kojom želite da započnete sezonu, ukoliko imate velike ambicije, a one u Partizanu uvek moraju da budu prisutne. Dakle, igrači čije se ozvaničenje u crno-belom taboru čeka su momci koji treba da budu tu za promenu ritma, kao defanzivni specijalci (Hejs i Vilis), ali teško da mogu da nose tim u Evroligi. Potrebno je da Đoan Penjaroja što pre dobije adekvatne akvizicije na poziciji beka, jer su tim napustili Sterling Braun i Dvejn Vašington, dva igrača na krilu (ako i to bude dovoljno da se nadoknadi odlazak Isaka Bonge), kao i čistu situaciji na mestima četvorke i petice.
Moderna košarka je takva da morate da gledate i u tuđe dvorište, a u većini konkurenata stvari deluju dosta povoljnije. Treba naglasiti da se čini da će većina timova imati dosta veći budžet nego ranijih sezona, mada se priča da crno i crveno-beli neće zaostajati u ovom segmentu. Međutim, značajan broj klubova je već rešio pitanje nosilaca igre i sada se bavi ostatkom rostera, što nekako treba da bude logično.
Grčki velikani su doveli glavna pojačanja. Olimpijakos je već predstavio Milera Mekintajera, dok je tim iz Pireja na današnjoj promociji pokazao i dres Žana Montera. Panatianikos je najveći posao uradio povratkom Željka Obradovića, dok je juče stigao Isak Bonga, a koliko danas mogao bi da bude promovisan i Branku Badio. Dogovoren je i dolazak Geršona Jabuselea.
Punom parom radi se i u Turskoj. Efes je prvi navalio na tržište s Dariom Šarićem i Metjuom Strazelom. Fenerbahče jeste juče ostao bez Tarika Biberovića, ali je urađen veliki posao ostankom Tejelna Hortona Takera i Nikola Melija, dok se najavljuje mogući dolazak Šejna Larkina. Ne zaostaje ni Bešiktaš, koji nije tako moćan kao gradski rivali, ali će biti sasvim solidan u povratničkoj evroligaškoj sezoni posle 14. godina.
Ono što radi Asvel je već svima dobro poznato. Motori su odavno upaljeni kod Žalgirisa (stigli Karsen Edvards, Sejben Li, Sterling Braun, Marek Blaževič i Marijuš Grigonis). Valensija je posle svih odlazaka krenula s pojačanjima, a odjeknula je bomba u liku Ti Džej Šortsa, dok se šuška i o mogućem angažmanu Nadira Hifija. Real i Barselona pomalo zaostaju, mada su Blankosi angažovali Hajmea Pradilju i na mesto šefa struke postavili Pedra Martineza, dok je Barselona dogovorila sve sa Mozesom Rajtom, Olivijeom Enkamuom i Džošom Nibom, a pred vratima je Džastin Robinson.
Živo je i u Izraelu. Makabi je pobedio Partizan u borbi za potpis Briseta, čeka razmenu s Hapoelom u kojoj će dobiti Jama Madara, a ogroman posao je povratak Bonzija Kolsona. Crveni su pomalo usporili, ali nema dileme da će se aktivirati i rešiti pojačanja na mestu pleja i krilnog centra.
Zahuktalo se i u Italiji. Virtus radi ono što je u njihovom stilu, a to je dobar skauting i čitav niz pojačanja ispod radara (Rašid Belo, Markus Kar, Bobi Klinton i Davide Kasarin), dok je Olimpija promovisala Dontu Hola, Džejsona Burnela, Aleka Pitersa, Ar Džej Kol i Darijusa Tompsona. U Dubaiju nema zime i čekaju se zvanični potpisi Alfe Dijaloa, Mamadija Dijakitea i Džarona Blosomgjema, a sve glasnije se priča i o Majku Džejmsu, dok u skladu s mogućnostima nešto raduckaju Bajern i Pariz, a čeka se da se nešto desi u Baskoniji.
Dakle, krug se polako sužava. Veliki broj igrača, što elitnih, što onih koji bi zaista mogli da budu pojačanja, već je izabrao nove klubove. Pojedini momci koji bi sigurno mogli da igraju na evroligaškom nivou, a o kojima smo pisali, takođe su izabrali klubove (Markiz Rid, Džerek Harding i Rašid Belo), tako da sada stvarno više nema vremena za kalkulacije i čekanje. Potrebno je da se večiti ubrzaju na tržištu, inače će zavladati panika i opravdana bojazan da je sezona gotova i pre nego što zvanično počne.