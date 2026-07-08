Jabusele, Montero, Bonga... Evropa se odavno trese, vreme je da se aktiviraju i večiti

Duboko smo u periodu kada evroligaški timovi, kao i oni platežno bogatiji iz Evrokupa (takvih će biti puno) već uveliko formiraju rostere s namerom da budu što konkurentniji u nadolazećoj takmičarskoj godini. Vremena za čekanje nema, jer je dosta toga već probrano i otišlo na različite strane, veliki broj igrača se čak iz Evrolige preselio u niži rang takmičenja, ali za ogroman novac, i stiče se utisak da beogradski večiti rivali - Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda kasne u celoj ovoj priči.

Zagazilo se u jul, za one s dubljim džepom idealno vreme za godišnji odmor, ali je u košarkaškom svetu ovo, možda, najosetljiviji deo sezone, koja se suštinski nikad ne završava.

Situaciju u crno-belom taboru smo u određenoj meri već analizirali, pa ćemo ovog puta krenuti od tima s Malog Kalemegdana. Ako je za neku vrstu opravdanja, Zvezda je postepeno rešavala pitanja najpre oko sportskog sektora i dolaska Miloša Teodosića, potom je na mesto šefa struke došao Ibon Navaro, a onda je bilo potrebno ubaciti u višu brzinu i srediti igrački kadar. Zapravo, ozvaničen je zasada samo Kris Džons. Međutim, još pre izvesnog vremena bilo je poznato da će momak s jermenskim pasošem Tel Aviv zameniti Beogradom, a dres Hapoela opremom crveno-belih, tako da ovaj potpis i nije neka novina. Usledile su zvanični rastanci takođe sa igračima za koje se znalo da neće više biti deo tabora osvajača Mozzart Kupa Radivoja Koraća, pa se tako zahvalilo na saradnju Kodiju Mileru Mekintajeru, Donatasu Motijejunasu, Hasijelu Riveru i davno zaboravljenom Ajzei Kenanu. Ono što je urađeno još tokom sezone jeste da su se produžili ugovori Dejanu Davidovcu i Ebuki Izunduu i sada se s nestrpljenjem čekaju naredni potezi. Nedavno su se pojavile glasine da je Džered Batler (ima važeći ugovor) pod budnim okom NBA timova, a još dok je sezona bila u jeku pričalo se da pojedini evroligaši merkaju Džordana Nvoru (ima opciju za plus jednu sezonu). Na prvu, ne deluje kao da ima previše rupa koje treba popuniti, međutim, ukoliko dođe do odlazaka, moglo bi se upasti u takozvani mod panike za eventualnim iznuđenim rešenjima.

Ono što bi bilo dobro da crveno-beli što pre reše jeste pitanje centra. Trenutno je jedina prava petica već pomenuti Ebuka Izundu. Nigerijac iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, gde je bio projektovan za bekap centra crveno-belih, ali je izrastao u igrača prve petorke. Međutim i te kako mu je potrebna pomoć pod košem, pogotovo da to ne bude neko ko neće biti izraziti atleta, kao što je on, već košarkaš suprotnih karakteristika, sposoban da širi igru. Ono što je takođe pod moranjem za Zvezdu jeste da se pronađe i adekvatno rešenje za drugog pleja, jer je Kris Džons ušao već u izvesne godine (ima ih 33) i sigurno da mu treba pomoć u organizaciji napada. U suprotnom kreacija bi se svela na improvizaciju s Tajsonom Karterom i Džeredom Batlerom, pod uslovom da se ovaj drugi ne vrati u NBA, a njih dvojica su pre svega skoreri i lane se videlo da to nije baš najbolje kada oni imaju ulogu pleja. Što se tiče Partizan Mozzart Beta, tu je situacija dosta pipavija. Znamo da su crno-beli bili na pragu angažmana Armonija Bruksa, Ošeja Briseta, Judžina Omoruija i Petija Milsa, ali su na kraju svi oni zahvalili na interesovanju i opredelili za druge ponude. Pomalo je stala priča i oko Zeka Ledeja zbog nesuglasica oko plate, a pojavila se još jedna rupa odlaskom Dilana Osetkovskog. Mogao bi Parni valjak da ostane i bez Alekseja Pokuševskog, koji istina nije ispunio sve što se od njega očekivalo, ali bi to značilo kompletno renoviranje pozicije broj četiri, što u okolnostima kakve vladaju na tržištu nije nimalo jednostavan zadatak, ako se na vreme ne rešava.

Ono što je javna tajna jeste da su crno-beli već završili potpise Kajla Olmana, Kaverijusa Hejsa, Nikole Tanaskovića i Dereka Vilisa (poslednja dvojica upravo pokrivaju mesto krilnog centra), ali je jasno da je to nedovoljno za ravnopravno nadmetanje u elitnom klupskom takmičenju.