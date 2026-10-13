Željkov pomoćnik još jednom pričao o odlasku iz Partizana: Mi smo doveli te igrače

Iskijerdo je sarađivao sa Obradovićem u Huventudu, Fenerbahčeru, Partizanu, a sada i u Atini.

„Pre izvesnog vremena odlučio sam da mi je draže da budem uz Željka, da pobeđujem, da imam dobar tretman, da budem cenjen i dobro plaćen, nego da odlazim ko zna gde. Povremeno smo razgovarali tokom leta, govorio mi je da ne zna da li će ponovo trenirati jer je iz Partizana izašao potpuno iscrpljen. Rekao sam mu da bih voleo da ostanem uz njega ako nastavi. Kada je potpisao za Panatinaikos, pozvao me je. Kada pobeđuješ na 70-75% utakmica, mnogo je lakše da se smeješ.”

Iskijerdo naglašava da odnos nije zasnovan na povlađivanju, već na dubokom poverenju i poštovanju.

„Zna da mu pomažem, da sam lojalan i da već znam šta želi čim pogleda nekog igrača. Ponekad se i raspravljamo, ukažemo mu na to da stvari vidimo drugačije. Nekada nas posluša, nekada ne — on je šef i on donosi konačne odluke. Ali kada radiš sa čovekom tog znanja, često se ispostavi da je u pravu.”

Mnogi analitičari već svrstavaju trenutni roster Panatinaikosa, pojačan imenima kao što su Fransisko, Gueršon Jabusele, Isak Bonga ili Matijas Lesor, među najjače u istoriji. Iskijerdo ipak poziva na oprez i pravi jasnu paralelu sa onim što se dogodilo u Beogradu.

„Pre svega, dozvoli mi da razjasnim jednu stvar oko Partizana. Tačno je da smo prošle godine otišli iz Partizana zato što nas igrači nisu sledili na parketu. Ali otišli smo pre svega zbog Željkove poštenja! Željko je smatrao da je on, odnosno da smo mi, doveli te igrače i da nismo bili sposobni da ih nateramo da igraju bolje. Otišao je iz čistog poštenja i ljubavi prema klubu, smatrajući sebe najodgovornijim za nastalu situaciju.”

Govoreći o trenutnom timu u Atini, podvlači ključnu stvar u radu sa zvezdama.

„Imamo izuzetno kvalitetan sastav, ali skup kvalitetnih pojedinaca sam po sebi ne čini tim. Naš posao je da od njih napravimo skladnu celinu. Dobri igrači znaju šta treba da rade i stavljaju svoje 'ja' u drugi plan, a 'mi' u središte svega. Zasad igrači prate Željka na fantastičan način.”

Španskog stručnjaka i Obradovića u okviru 5. kola Evrolige očekuje izuzetno emotivno gostovanje, jer prvi meč van Atine igraju upravo protiv Partizana u Beogradskoj areni.

„Željko je tamo apsolutna legenda, čovek kojeg ljudi izuzetno vole. Pretpostavljam da će dobiti doček kakav zaslužuje. Ali kada sudija podbaci loptu, sve će to biti potisnuto u stranu, što je potpuno normalno. Navijači će podržavati Partizan najviše što mogu, kao što uvek rade, i to na zaista impresivan način”, zaključio je Iskijerdo, dodavši na kraju da gazda kluba Dimitris Janakopulos još nije ulazio u svlačionicu jer je organizacija kluba postavljena besprekorno.