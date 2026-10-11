Zvezda ide na vruć teren: Asvel i Pariz pokazali crveno-belima šta ih čeka

Nije baš posebno išao šut za tri poena Asvel na ovom meču, po čemu su inače poznati, pošto su gađali 9/26, što dođe negde oko 34 odsto uspešnosti, ali ostalo je sve bilo kako treba. Posebno dominacija u reketu, gde su bili odlični na ofanzivnom skoku i iznudili su veliki broj faulova gostujuće ekipe. Prvo poluvreme bio je rutinski posao za evroligaša, koji je imao sedam poena viška i +11 po odlasku na veliki odmor, ali je onda usledila kritična treća četvrtina.

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Primili su čak 31 poen od dosta slabijeg rivala, koji je odlično šutirao za tri i uspeo često da se ušunja u reket za lake poene, pa su tu bile pomenute štucavice za Asvel. Pala je skroz odbrana, ništa nisu mogli da odbrane i pokazali su da ima ume da dođe žuta minuta i ogroman pad koncentracije, kao i defanzivni kolaps. Smanjili su gosti zaostatak na šest poena, a mogli su i da se vrate skroz u egal, da nije Asvel napadački održavao korak u trećem kvartalu.

Da ne bude drame, pobrinuli su se na startu poslednje četvrtine. Jedna trojka, nekoliko lakih koševa i brzo su vratili dvocifrenu prednost, a tek defanzivno totalno ugasili rivala. Višak je rastao i rastao i već na četiri minuta do kraja bilo je jasno da je ovaj meč rešen, kao i da drame neće biti. Odradili su posao i na kraju ubedljivo slavili, mada posle one treće četvrtine, moglo je da bude svašta... Srećom po njih, nije. Sada imaju malo vremena da se spreme za Crvenu zvezdu.

Do trijumfa su ih predvodili Tremont Voters sa 18, Bot Gač sa 16, Ugo Beson sa 14 i Džej Krauder sa deset poena. Peti Mils ubacio je devet, dok je Džoel Bolomboj imao osam poena i pet skokova. U poraženom sastavu istakli su se sjajni Darijus Džonson sa 29 poena, Ros sa 12 i Travante Vilijams i Derik Nidam sa po deset.