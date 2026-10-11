Zvezda ide na vruć teren: Asvel i Pariz pokazali crveno-belima šta ih čeka
Vreme čitanja: 4min | ned. 11.10.26. | 21:08
Tim iz Liona se raspucao pred dolazak beogradskog tima, kao i Parižani pred put u Beograd, biće zanimljivo protiv najbolje odbrane Evrolige
Za samo dva dana, već u utorak, Crvena zvezda ide na megdan Asvelu za početak duplog kola Evrolige koje je na programu. Od 20 časova će u Vilerbanu odmeriti snage domaćin i beogradski tim, a imali su crveno-beli da vide šta ih čeka kada budu došli u Francusku na duel protiv moćnog napada ekipe Tonija Parkera. Naravno, moraće i Francuzi da se plaše najbolje odbrane elitnog takmičenja, pa će biti zanimljiv duel. Videćemo da li Crvena zvezda može da 'uguši' Asvel na njihovom parketu, kao što je to uradila protiv Dubaija u četvrtom kolu Evrolige.
Asvel je bio izraziti favorit protiv ekipe Roana u meču trećeg kola domaćeg šampionata i tu ulogu je opravdao – 96:77. Možda rezultat kaže da je palo jedno klasično deklasiranje, ali nije baš tako. Bilo je i štucavica, posle kojih se domaćin konsolidovao i u četvrtoj četvrtini otklonio sve dileme, ujedno i napravio ovoliku razliku.
Izabrane vesti
Nije baš posebno išao šut za tri poena Asvel na ovom meču, po čemu su inače poznati, pošto su gađali 9/26, što dođe negde oko 34 odsto uspešnosti, ali ostalo je sve bilo kako treba. Posebno dominacija u reketu, gde su bili odlični na ofanzivnom skoku i iznudili su veliki broj faulova gostujuće ekipe. Prvo poluvreme bio je rutinski posao za evroligaša, koji je imao sedam poena viška i +11 po odlasku na veliki odmor, ali je onda usledila kritična treća četvrtina.
Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan
Primili su čak 31 poen od dosta slabijeg rivala, koji je odlično šutirao za tri i uspeo često da se ušunja u reket za lake poene, pa su tu bile pomenute štucavice za Asvel. Pala je skroz odbrana, ništa nisu mogli da odbrane i pokazali su da ima ume da dođe žuta minuta i ogroman pad koncentracije, kao i defanzivni kolaps. Smanjili su gosti zaostatak na šest poena, a mogli su i da se vrate skroz u egal, da nije Asvel napadački održavao korak u trećem kvartalu.
Da ne bude drame, pobrinuli su se na startu poslednje četvrtine. Jedna trojka, nekoliko lakih koševa i brzo su vratili dvocifrenu prednost, a tek defanzivno totalno ugasili rivala. Višak je rastao i rastao i već na četiri minuta do kraja bilo je jasno da je ovaj meč rešen, kao i da drame neće biti. Odradili su posao i na kraju ubedljivo slavili, mada posle one treće četvrtine, moglo je da bude svašta... Srećom po njih, nije. Sada imaju malo vremena da se spreme za Crvenu zvezdu.
Do trijumfa su ih predvodili Tremont Voters sa 18, Bot Gač sa 16, Ugo Beson sa 14 i Džej Krauder sa deset poena. Peti Mils ubacio je devet, dok je Džoel Bolomboj imao osam poena i pet skokova. U poraženom sastavu istakli su se sjajni Darijus Džonson sa 29 poena, Ros sa 12 i Travante Vilijams i Derik Nidam sa po deset.
Ubedljiv trijumf u domaćem šampionatu ostvario je još jedan evroligaš. Pariz je na domaćem parketu dočekao Strazbur i slavio je 98:84. Kao i Asvel, maksimalni su posle tri kola, ali prvo mesto zbog najbolje koš razlike drži Dižon, koji je jedini tim pored ovih iz elitnog takmičenja sa skorom 3-0.
Takođe, Pariz će igrati sa Crvenom zvezdom u Beogradu na kraju duplog kola, pošto će 16. oktobra u petak (20.00) biti gosti u Beogradskoj areni. Tako su crveno-beli imali šta da vide u nedelju popodne od oba naredna francuska rivala i oba tima slavila su ubedljivo. Sada je na crveno-belima da zaustave moćne ofanzivne ekipe, koje su se taman zagrejale za duele sa srpskim timom.
U svom stilu je Pariz šutnuo čak 39 trojki protiv Strazbura i pogodio 13 za procenat oko 33 odsto, što nije baš loše, ali nije ništa ni spektakularno dobro. Ipak, prejaki su bili za današnjeg rivala, tako da su rešili sve već u prvom poluvremenu. Izašli su odmah da zatrpaju koš protivnika, što su i učinili sa pet trojki u prvoj četvrtini. Već tada imali su +9, da bi na poluvremenu bili na čak 23 poena prednosti i tada je bilo sve jasno. Dali su 32 poena u drugoj deonici, rival ništa nije mogao, pa je nekako i drugo poluvreme odigrano radi reda.
Do pobede su ih predvodili Etjen sa 17, Voren sa 16, Kavalije sa 15 i Roden sa 12 poena. Nadir Hifi ubacio je tek osam, ali je igrao svega 19 minuta. Kod Strazbura su se istakli Greg sa 20, Lemon sa 16 i Šeneri i Hends sa po 11 poena.