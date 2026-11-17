Znalo se da će biti problema sa ovom "nekom novom" Olimpijom pod trenerskom palicom Luke Bankija , pa su se crne slutnje ispostavile na gostovanju u Italiji. Ovo je drugi uzastopni poraz crveno-belih, koji će u petak (20.30) imati šansu za popravni protiv Barselone, doduše verovatno na jako težem gostovanju u ovom trenutku.

Nije mogla Crvena zvezda u Milanu da se izbori sa raspoloženim domaćinom, koji je više hteo ovu pobedu i sa više energije igrao tokom čitave utakmice. Nedostajala je ona tvrda odbrana, nije bilo prepoznatljivih defanzivnih šema Ibona Navara koje dave rivala, nedostajalo je i one prepoznatljive iskre u napadačkom delu i kada se sve sabere, logično rezultira – porazom. Šok-terapija u gradu mode je uspela, Crvena zvezda saplela se na tamošnjoj pisti i Olimpija je slavila u meču 12. kola Evrolige – 91:77.

Fantastično je utakmicu otvorio raspoloženi Tajson Karter koji je za 62 sekunde uspeo da upiše šest poena, sve na prodore. Kada se igra sjajnom američkom beku ovako, onda ga teško mogu zaustaviti protivnici, a šta je radio posle kada se vratio u igru - doći će na red. Problem od samog početka za Crvenu zvezdu bila je odbrana iz pika jer je dva puta zaredom posle saradnje sa organizatorom igre, Mozes Rajt lagano "srolao" ka košu za lake poene, gde je Koloko širio ruke i pitao saigrače kakva su to preuzimanja i odbrana konkretno od te igre. Odželej je namestio ruku zatim za tri poena, ali je isto to uradio i Alek Piters, da bi se zatim upalio Kristijan Koloko i dao šest poena u prvoj četvrtini, pre nego što je izašao. Sem malo bolje odbrane iz reketa, nedostajala je i malo bolja organizacija igre, zbog čega je ušao Nik Vajler Beb, ali nije nešto promenio. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Krenuli su problemi sa ličnim greškama, konkretno u napadu tokom guranja na prodoru - jednom je Odželeju prošlo protiv Tompsona, drugi put nije protiv Pitersa, dok je Olimpija pretila da odmakne. Jedan diskutabilan nesportski faul na šutu za tri poena sviran je Niku Vajleru Bebu kada se podigao Gerison Metjuz, a domaćin je sa plus šest otišao na prvi mali odmor. Odbrana je bila problem, kao što je rečeno i organizacija igre, ali sve se to posle popravilo u drugoj deonici.

Više od dva minuta nije bilo poena u drugoj četvrtini, na jednoj strani na tome treba zahvaliti odličnom Dejanu Davidovcu koji je skupljao skokove kao od šale i bio sjajan u odbrani, a zatim se posle jedne greške poenterski uključio i Patrik Boldvin. Nije mnogo bolela ni trojka Metjuza jer je odmah Nvora posle ofanzivnog skoka uzvratio poenima uz faul, da bi zatim krenuo šou Krisa Džonsa. Bam duga dvojka, bam trojka preko Rajta kada ga je izvukao napolje, pa bam trojka Nvore i Zvezda je opet povela na tri i po minuta do kraja druge deonice. Kris Džons je igrao ono njegovo i održavao višak Zvezde, dok se nije ušlo u klackalicu i dok se nije pojavio Tajson Karter, što se najavilo na početku teksta. Sjajni Karter pogađa dvojku, pa i trojku posle ukradene lopte Vajlera Beba, da se ubije momentum domaćina taman pred poluvreme. Jeste Burnel pogodio za dva, pa Vajler Beb promašio trojku, ali i Hol nije bio precizan spolja i crveno-beli na veliki odmor odlaze sa dva poena viška (44:42).

Da se ne razigra Olimpija i pomisli na početku treće četvrtine da ode na neku veću razliku, pobrinuo se Nvora novom trojkom, očigledno motivisan da pokaže Luki Bankiju da mu nije zaboravio to što mu nije davao pravu priliku u Efesu. Nije zaboravio ni Bolmaro da pogađa trojke jer je namestio ruku i on spolja, pa pogodio dve trojke da napravi problem, a osim toga što se igralo koš za koš, najveći problem bio je četvrti faul Odželeja. Napravio je faul u napadu kada je udario u Mozesa Rajta i to je bila prava katastrofa jer je morao da stane i da bude miran u odbrani, u trenutku kada se igralo koš za koš. Ofanzivno se vratio Tajson Karter da malo izmaltretira opet Olimpiju jer je pogodio trojku iz ugla, pa onda i dugu dvojku, gde mu se lopta odbijala o obruč i ušla unutra, pa je Zvezda ostajala rezultatski živa. Na ulasku u poslednji minut je Olimpija Milano imala tri poena viška, Nvora je ušao u igru i uzeo jedan baš loš šut jer je hteo da iznenadi rivala, pa na drugoj strani je to kaznio Diop. Dobro se pozicionirao i poentirao za +5 (66:61), što je bila razlika na poslednjem malom odmoru. Inače je između svega toga Marko Gudurić pogodio trojku iz ugla, kada je ostao usamljen.

Na početku četvrte četvrtine, Burnel pogađa trojku iz desnog ugla za najvećih +8, kada je bilo jasno da mora Crvena zvezda da utegne odbranu i da se konsoliduje. Međutim, još jednom je pogodio isti igrač, ovog puta sa centralne pozicije, uz smeh sa klupe igrača velikana iz Milana jer apsolutno nije poznat po šutu spolja... Nastavio je da maltretira odbranu Zvezde, imao je vruću ruku i pogodio je za +11 i prvu dvocifrenu prednost, što je morao Ibon Navaro da iseče tajm-autom jer se sve otelo kontroli.

Dogovor sa tajm-auta se nije ispoštovao, zonski presing koji je postavio Luka Banki došao je glave Crvenoj zvezdi, koja prima trojku od Metjuza za +14 na sedam minuta do kraja i tada je bilo jasno da može samo neko čudo da izvuče beogradski tim. Neka tvrda odbrana, siguran napad i šta već ide uz to u tim situacijama, ali od toga ništa nije bilo jer je gotovo ista razlika bila na nešto manje od pet minuta do kraja. Mnogo promašenih šuteva za tri poena, dosta njih otvorenih, što se ne prašta na ovom nivou, znaju to crveno-beli kada su isto tako maltretirali svoje rivale. Vratio se Odželej sa četiri lične greške i rešio da on preuzme odgovornost, pa je pogodio trojku kojom vraća jednocifreni zaostatak, međutim... Rajt ostaje na preuzimanju sa Džonsom, igra leđima, pomaže Koloko i zakucava preko njega reprezentativac Severne Makedonije, čime vraća višak na dvocifrenu razliku. Odgovara mu Koloko zakucavanjem jednom rukom na drugoj strani posle pika sa Džonsom, da bi Alek Piters zatim napravio faul u napadu i to je bila prilika za povratak na tri minuta do kraja utakmice. Sve to kažnjava Karter dugom dvojkom za minus šest i bilo je nade svega nekoliko sekundi jer Burnel pogađa uz prekršaj upravo Kartera... Stvarno je neverovatno šta je ovaj košarkaš napravio Crvenoj zvezdi u četvrtoj četvrtini, a nije baš poznat kao neki poenter, niti strah i trepet. Presudni koš dao je Devon Hol na nešto manje od 100 sekundi do kraja, kada je isfintirao, pa desnom rukom je bacio kroz obruč preko Koloka za +10, kada je bilo jasno da je to-to. Povratka za crveno-bele realno nije bilo i upisan je poraz u Milanu.