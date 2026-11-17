Kao što ste već mogli da pročitate u najavi epizode koja je izašla na Mozzart TV-u, Matijašević veruje da će tokom decembra klub sa Banovog brda preuzeti aktuelni predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović, ali pre svega toga osvrnuo se na učinak reprezentacije Srbije u tek okončanoj Ligi nacija.

„Što se tiče reprezentacije, sad je najlakše pričati. Svima je lako pričati kad je loše ili dobro. Kad je dobro - hvali se, kad je loše - kudi se, i to je tako. Ja ću vam dati primer Grčke, koja je bila, pa jedno 20 godina u kanalu. Nisu imali igrače, pa su došli do ovog nivoa. Evo, sad su nas nadigrali u dve utakmice. Što se tiče Veljka Paunovića, mislim da mu treba vremena. Jednostavno, prelaz nekih igrača koji će uskoro biti prošlost, neki su već prošlost i naša fudbalska budućnost koja je trenutno takva kakva jeste - sve to treba ishendlovati, očistiti i napraviti. Vi vidite da svaku utakmicu igra drugi tim. Verujem da on to radi da bi video ko će sutra biti tu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, na tom spisku od 20 igrača. Ne verujem da stalno menja samo zato što hoće da menja, ili zbog kartona. Veljko Paunović je prvo pokazao svoj trenerski kvalitet u mlađim selekcijama, pa je išao u Englesku, u Meksiko... Pravio je neke rezultate i u Čempionšipu. E sad, treba sve i da se namesti. Mislim da trenera treba istrpeti, pogotovo u ovoj situaciji, jer ovo nije nimalo laka situacija kad nemate upravu, nemate ništa, nemate ni državu na kraju krajeva. Čuli ste juče izjavu Mitrovića. To se sigurno odnosi na celokupnu atmosferu“, rekao je između ostalog Matijašević u podkastu „2x45“.

Matijašević je potom pomenuo pojam „sistem“ koji nedostaje u srpskom fudbalu, mada se taj pojam toliko pojavljuje u javnosti da više deluje kao fraza. Ipak, on smatra drugačije:

„Pa dođite u Čukarički i vidite jedan mali klub koji funkcioniše sam od sebe 15 godina. To je sistem. Napraviš ljude koji rade.“

A za koga smatrate da bi sutra trebalo da bude nadležan u Fudbalskom savezu, da pokrene proces reorganizacije i da skine maglu sa srpskog fudbala?

„Pa ja ne vidim trenutno nikog sem Nemanje Vidića, koji je naše veliko ime. Nemanja Vidić je legenda srpskog fudbala i, ako bi on to želeo, naravno, možda bi ga trebalo podržati. Kao ikonu koja je u Mančesteru i svetskom fudbalu nešto napravila, možda bi mogao da pomogne. Je l' tako? Svojim imenom, prezimenom i svim tim. Što se tiče ostalih, imate Mirka Poledicu koji je u tom sindikatu fudbalera već 100 godina“.

Možda bude i budući ministar sporta?

„E, to ne znam. Ali dajem primer, on je čovek iz fudbala. Pričam o ljudima iz fudbala, imate milion onih sa kojima treba pričati. Na primer, Mihajlo Pjanović - zašto ga ne zvati i pričati sa njim? Ne znam, Vitakić, iz Partizana Vlada Ivić, Sale Ilić, Bata Mirković…“

Da li je Vladimir Matijašević zainteresovan za poziciju u Fudbalskom savezu Srbije u novoj raspodeli snaga?

„Trenutno ne. Ali ne bih imao ništa protiv u budućnosti, da se vidi šta i kako. Nikad ne znaš šta donosi dan, a šta noć. Mislim da je trenutno najbolje raditi u Čukaričkom, a to ću reći i za TSC. Mi smo navikli tako da radimo i radili smo tako dosad, ne bi bio problem sutra raditi i pokušati. Opet kažem, niko ne može da se igra sa Fudbalskim savezom.“

Da li je bilo poziva u ovom periodu?

„Jeste. Ali ja nisam ničiji bajpas. Pričao sam sa ljudima i sa jedne i sa druge strane. Zanimalo me je šta će biti sa fudbalom, koji volim. Milim da trenutno nije pravi trenutak, jer moraš da imaš neki program. Ja prvi, kad bi me neko pitao ko bi trebalo da bude predsednik - rekao bih Milija Babović. Ne bih imao dilemu. Uspešan biznismen, je l' tako? Voli fudbal. On može da organizuje skup privrednika koji će da ulože sredstva. Sa državom bi pregovarao u stilu: 'dajte da se onome ko ulaže u sport, kao u Mađarskoj, smanji porez za 20 odsto'. Dajem primer, ne znam tačno kako to funkcioniše, ali skupio bi pravnike da pomognu oko toga.“

Da li vam se čini da bi bio zainteresovan?

„Ne znam da li je zainteresovan. On prati fudbal, putuje, gleda. Čujemo se s vremena na vreme. Miliju mnogo poštujem u tom segmentu i mislim da je on čovek koji bi mogao da vodi Fudbalski savez, ako bi ljudi odlučili da on bude taj.“

Govorimo hipotetički. Dođe Milija Babović, prihvati poslovni rizik – preuzme firmu koja trenutno ne stoji dobro, i pozove Nemanju Vidića. Da Nemanja uz njega uči kako se to radi. Da li je to izvodljivo i da li bi njih dvojica mogli da budu kompatibilni?

„Pa naravno. Zašto ne bi mogli? Obojica su ostvareni. Nemanja Vidić je legenda. On može sutra da bude predsednik Saveza.“

Da li bi postojao ego između njih dvojice?

„Ne verujem. Zar Milija Babović da ima ego posle toliko godina i svega što je prošao?“