05.00: (1,40) LA Lejkers (16,0) Šarlot (3,40)

Biće zanimljivo videti kako će Lukić proći u programu koji je iznedrio neke od najvećih zvezda svetske košarke. Godinama je najveća figura programa bio čuveni trener Majk Šiševski, dok su igrački velikani ovog koledža Kristijan Lejtner, Grent Hil, Šejn Batije, Džej Džej Redik, uz superzvezde kakve su bili Zajon Vilijamson, Kuper Fleg, Elton Brend... Djuk u košarkaškom svetu predstavlja jedan od verovatno tri najveća programa, uz Kentaki i Severnu Karolinu, dok je u Top 5 i UCLA Nikole Kusturice i Filipa Jovića, na kojem je i naš trener Nemanja Jogi Jovanović. Nedugo posle Kupera Flega, Djuk je lansirao Kamerona Buzera, čiji je otac Karlos takođe igrao za Djuk. Zanimljivo, član Blu Devilsa bio je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde Demarkus Nelson.

Lukić je od početka novembra imao more ponuda univerziteta poput Severne Karoline, Bostona, BYU, NC Stejta, Jukona, Vašingtona... Majkl Meloun ga je jako želeo u Severnoj Karolini, ali Lukić je odabrao NCAA šampiona iz 2015. godine.

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Momak koji je karijeru počeo da gradi u Španiji, prvo u akademiji Pabla Lasa, onda i Saragosi, eksplodirao je na Svetskom kupu za igrače do 17 godina i prosečno beležio 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije. Gotovo duplo više poena ubacivao je Lukić ovog leta, nego prošlog na Evropskom prvenstvu. Bio je jedan od ključnih igrača Srbije na Mundobasketu, pa je u četvrtfinalu protiv Litvanije ubacio 27 poena, u polufinalu sa Turskom 20, a u finalu protiv SAD 16 poena uz sedam uhvaćenih i četiri podeljene lopte.

Sada je rešio da karijeru gradi na mestu na mestu gde su stasavali NBA asovi poput Kajrija Irvinga, Džejsona Tejtuma, Brendona Ingrama, Paola Bankera, Ar Džej Bereta, Luola Denga... Velika čast, ali i odgovornost.