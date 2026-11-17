Orlići izgubili od Poljske, Dragojević "pocrveneo" drugi put u pet dana
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 20:58
Selekcija Zorana Mirkovića poražena u pripremnom meču odigranom u Španiji. Vezisti Rendžersa, baš kao i protiv Nemačke za vikend, sudija pokazao put u svlačionicu zbog dva žuta kartona
Jači od Severne Makedonije, ali ne i od Poljske. Mlada reprezentacija Srbije pod vođstvom selektora Zorana Mirkovića doživela je danas poraz u drugom pripremnom meču za predstojeće Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine koje naša zemlja organizuje s Albanijom sledećeg leta. Na meču odigranom u mestu San Pedro del Pintaru u Španiji Poljaci su slavili sa 1:0, pogotkom Pjenka u drugom minutu.
Našoj U-21 reprezentaciji, koja je prošle nedelje u Novom Sadu pobedila Severnu Makedoniju (2:0), nije pomoglo ni to što je iz A selekcije pre nekoliko dana prekomandovan Vanja Dragojević.
Izabrane vesti
Vezista Glazgov Rendžersa, isključen u nedavnom porazu od Nemačke u Ligi nacija, samo pet dana kasnije ponovo je "pocrveneo". Baš kao i prošle subote na stadionu "Rajko Mitić", bivši kapiten Partizana dobio je dva žuta kartona. Protiv Poljske je prvi put opomenut pred kraj prvog poluvremena, da bi zbog prekršaja nad Kovalčikom u 62. sudija Dragojeviću pokazao put u svlačionicu.
Sa igračem manje na terenu, Orlići nisu uspeli da uzvrate i izbore makar remi protiv Poljske, koja je plasman na Evropsko prvenstvo izborila kao najbolja drugoplasirana reprezentacija u kvalifikacijama.
Zoran Mirković se u današnjem meču opredelio za sastav u formaciji 4-2-3-1: Lijeskić - Radojević, Kovačević, V. Milosavljević, Tegeltija - Mitrović, Dragojević - Trifunović, Popović, Mijatović - Milošević. U drugom poluvremenu priliku su još dobili Mimović, Kolarević, J. Milosavljević, Kuljanin, Popović i Luković.
Evropsko prvenstvo za mlade održaće se u Srbiji i Albaniji od 16. juna do 3. jula 2027. godine.