Jači od Severne Makedonije, ali ne i od Poljske. Mlada reprezentacija Srbije pod vođstvom selektora Zorana Mirkovića doživela je danas poraz u drugom pripremnom meču za predstojeće Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine koje naša zemlja organizuje s Albanijom sledećeg leta. Na meču odigranom u mestu San Pedro del Pintaru u Španiji Poljaci su slavili sa 1:0, pogotkom Pjenka u drugom minutu.

Našoj U-21 reprezentaciji, koja je prošle nedelje u Novom Sadu pobedila Severnu Makedoniju (2:0), nije pomoglo ni to što je iz A selekcije pre nekoliko dana prekomandovan Vanja Dragojević.