Svega smo se nagledali u Kaunasu, gde se povredio Jonas Valančijunas i gotovo da nije igrao drugo poluvreme - ušao je na 0,6 sekundi do kraja da spreči ubacivanje iz auta za poslednji napad Bajerna - pa slobodno možemo da kažemo da je ovo jedna od najboljih utakmica ove sezone u elitnom takmičenju.

Nestvarna utakmica u Kaunasu! Bajern je imao sve u svojim rukama, Dvejn Vašington pogodio je trojku za +4 na 19 sekundi do kraja, ali se onda pojavio Karsen Edvards . Prvo je pogodio trojku za minus jedan, zatim je bivši igrač crno-belih fauliran i zadrhtala mu je ruka, pa je pogodio tek jedan penal. Edvards je izborio produžetak i tamo bio glavna faca, gde je prelomio utakmicu i doneo pobedu Žalgirisu protiv minhenskog Bajerna u meču 12. kola Evrolige – 117:114.

Raspoloženi Karsen Edvards otvorio je utakmicu sa pet vezanih poena, trojkom u njegovom stilu i dugom dvojkom, da bi zatim i košarkaši Bajerna krenuli da sipaju spolja, konkretno Obst jednom i sjajni Timan sa dve trojke, da se umiri malo atmosfera u Kaunasu. Obst je igrao fantastično, imao je deset poena na polovini prve četvrtine i doneo je osetniju prednost minhenskom velikanu, koji je odveo na +7, da bi Timan isto nastavio da maltretira domaćina u njihovoj hali. Sjajni Džesap i Sterling Braun su u završnici razmenjivali koševe, a Dvejn Vašington je jednim pogođenim slobodnim bacanjem stavio tačku na prvu četvrtinu i Bajern je imao +6. Na startu druge četvrtine bila je velika borba za svaki poen, bilo je dosta tvrđe nego u prvoj deonici, mada se Bajern i dalje borio i bio bolji. Kada je Džesap pogodio trojku sa korakom unazad za +7, jasno je bilo da neće gosti tek tako ispustiti prednost i polako je krenuo da se pali crveni alarm u redovima tima iz Kaunasa. Odličan je bio Valančijunas pod košem, generalno u napadu, ali u odbrani nije bilo nikakvog pomaka. Tek na dva minuta do kraja prvog poluvremena vraća Edvards domaćina u egal, dvojkom i trojkom donosi izjednačenje, kada je delovalo da će se momentum okrenuti, ali se opet raspao Žalgiris u defanzivi.

Timan i Jokubaitis pogađaju, zatim je Timan fauliran u poslednjoj sekundi od strane Ulanovasa i sa dva slobodna bacanja donosi +7 na velikom odmoru. Neverovatni krilni centar imao je 20 poena na poluvremenu protiv Žalgirisa! Nestvarnu partiju odigrao je u prvih 20 minuta, i nije se tu zaustavio. On je dao prve poene na startu drugog poluvremena, nastavili su gosti u svom ritmu i nikako Žalgiris nije uspevao da se vrati. Zaustavili su Valančijunasa, Vašington je dao trojku i ulaz za +8 na tri minuta do kraja trećeg kvartala, pa su nešto morali da izmišljaju domaći igrači kako bi ugušili tim iz Minhena i došli makar na neku pristojnu razliku. Malo po malo, uspeli su da se vrate u rezultatski egal, bez Valanče i ostalih glavnih igrača, pošto su dobrom odbranom i preko Ulanovasa stigli na tri poena zaostatka, mada je Bajern imao poslednji napad u trećem kvartalu. Promašio je Vašington flouter, pa napravio faul u napadu i onda dva bacanja idu za Butkevičijusa, zbog čega se na poslednji mali odmor otišlo tek sa poenom viška za Bajern. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Preokret stiže preko Dastina Sleve na startu četvrte četvrtine, pa kreće velika borba u Kaunasu. Koš po koš, svaki se zarađivao "krvavo" i Edvards na nešto više od pet minuta do kraja donosi izjednačenje, pa se znalo da će biti napeto do kraja. Zanimljivo je da je Jonas Valančijunas bio sve vreme na klupi - inače igrao je samo 13 minuta, imao je tri faula, samo je pitanje da li je to razlog zašto je sedeo na klupi, a Timan je nastavio da dominira i pogodio je neverovatan šut u padu, uz zvuk sirene za tri poena plusa na tri i po minuta do kraja. Odmah zatim pogađa i Džesap za pet poena viška, što je značilo da mora da traži tajm-aut Tomas Masijulis. Nije se ni vraćao Valančijunas jer je očigledno bio neki fizički problem, što je Bajern iskoristio i otišao na +7 posle sigurnih poena Oskara da Silve. Sterling Braun je dobio tehničku jer je izbacio nogu i hteo da simulira faul na šutu za tri poena, mada je nedugo zatim posle njegove promašene trojke poentirao Tubelis posle ofanzivnog skoka i smanjio na minus tri na ulasku u poslednji minut. Faul u napadu je zatim napravio Obst, pošto nije gledao i udario je rukom u lice Grigonisa, što je dalo veštačko disanje domaćinu. Sudije su okarakterisale da je to nesportski faul, pa je Grigonis pogodio dva slobodna bacanja i smanjio na poen zaostatka, uz loptu sa strane. Loptu su izgubili, da bi zatim odgovornost preuzeo Dvejn Vašington i na 19 sekundi do kraja pogodio trojku za +4! Ni tu nije bio kraj – Edvards daje trojku na 12 sekundi do kraja, pa je jasno bilo da će morati da rade slobodna bacanja za Bajern. Na liniju je išao upravo Dvejn Vašington, ali je pogodio tek jedno, tako da je Žalgiris imao devet sekundi da proba za produžetak ili pobedu. Išao je na ulaz Edvards, probio dvojicu i poentirao o tablu za izjednačenje na 0,6 sekundi do kraja! Probali su da spuste u Bajernu loptu na Timana, mada za toliko vremena nema tih egzibicija, tako da em je dobio blokadu, em je vreme isteklo i otišlo se u produžetak.

Početak produžetka bio je koš po koš, zakucavanje Tubelisa, polaganja Edvardsa i Vašingtona, znalo se da ko prvi poklekne u napadu, biće u problemu. A problem za Bajern bio je fantastični Grigonis, koji pogađa trojku za +5 i donosi malo osetniju prednost prvi put na ovom meču. Pod košem je bio problem Žalgirisu jer nije bilo Valanče, pa je Bajern pametno spuštao dole i dobijao lake poene, čak i uz faul, što ih je i održalo u meču na dva minuta do kraja. Na minut do kraja, opet dve razlike i opet drama! Timan je hteo da bude junak i blokiran je na šutu za tri poena, da bi zatim neverovatni Edvards pogodio dugu dvojku za +5 na 40 sekundi do kraja. Iako je Timan zakucao za minus tri, nije uspeo Bajern ni da se odbrani, niti da napravi faul, pa je Žalgiris uspeo da iscedi sat i dođe do pobede u ludilu od utakmice. A konačan učinak kaže – Karsen Edvards je utakmicu završio sa 32 poena i četiri asistencije. Tubelis i Valančijunas dali su po 15, Grigonis 14, Evans i Sterling Braun po 13 poena. Dastin Sleva je imao osam poena i deset skokova. Kod Bajerna su fantastični bili Johanes Timan sa 33, Dvejn Vašington sa 27, Džesap, Obst i Da Silva po 16, koji je imao i 12 skokova.