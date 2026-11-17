Napokon imamo sve učesnike Evropskog šampionata za mlade reprezentacije u Srbiji i Albaniji! Posle revanš mečeva baraža, među 16 najboljih selekcija u ovom uzrastu, plasirali su se Grci (juče na penale prošli Island), zatim Česi (danas u dvomeču bili bolji od Turske s ukupnih 2:1), Holanđani (večeras tukli Dance sa 5:3) i Finci (s igračem manje, u produžecima (2:2), odbranili 1:0 iz prve utakmice protiv Republike Irske).

Srbija i Albanija, kao organizatori turnira, bile su oslobođene kvalifiakcija; kao najbolja drugoplasirana reprezentacija iz svih grupa direktno se plasirala Poljska, dok su Belgija, Hrvatska, Norveška, Nemačka, Italija, Engleska, Francuaka, Portugalija i Španija prošle kao pobednice 11 kvalifikacionih grupa.