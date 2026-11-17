Završen baraž, imamo sve učesnike Evropskog prvenstva u Srbiji i Albaniji
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Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 21:25
Finci poslednji prošli kroz cilj, žreb 26. novembra u Sava centru
Napokon imamo sve učesnike Evropskog šampionata za mlade reprezentacije u Srbiji i Albaniji! Posle revanš mečeva baraža, među 16 najboljih selekcija u ovom uzrastu, plasirali su se Grci (juče na penale prošli Island), zatim Česi (danas u dvomeču bili bolji od Turske s ukupnih 2:1), Holanđani (večeras tukli Dance sa 5:3) i Finci (s igračem manje, u produžecima (2:2), odbranili 1:0 iz prve utakmice protiv Republike Irske).
Srbija i Albanija, kao organizatori turnira, bile su oslobođene kvalifiakcija; kao najbolja drugoplasirana reprezentacija iz svih grupa direktno se plasirala Poljska, dok su Belgija, Hrvatska, Norveška, Nemačka, Italija, Engleska, Francuaka, Portugalija i Španija prošle kao pobednice 11 kvalifikacionih grupa.
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Podsetimo, Srbija i Albanija organizuju Evropski šampionat za mlade od 16. juna do 3. jula 2027. godine. Igraće se na osam stadiona u sedam gradova. To su Tirana, Skadar, Elbasan, Beograd, Leskovac, Bačka Topola i Loznica.
Svečana ceremonija žreba biće održana 26. novembra ove godine u Sava centru u Beogradu (Immersive Hall). Početak je zakazan za 18.30. Zemlje domaćini smeštene su u prvi kvalitativni šešir i već imaju određene pozicije - A1 i B1.