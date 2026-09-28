Zvezdini problemi u duplom kolu Evrolige: Sutra odluka igra li Boldvin, upitan i Moneke

Čekaće do poslednjeg trenutka u Crvenoj zvezdi, odlučiće na dan sutrašnje utakmice sa izraelskim klubom hoće li se njih dvojica naći u sastavu. Prilikom donošenja odluke biće konsultovani lekari. Čima Moneke se povredio tokom jučerašnjeg treniga i nije ga završio, dok se tokom današnjeg Patrik Boldvin pojavio na parketu, ali…

„Odluku ćemo doneti sutra. Ne možemo da stavimo igrača koji je na 50 odsto na teren i zbog toga ostavimo trojicu igrača van sastava, samo da bismo ubacili nekoga ko je praktično na 50-50. Moramo da budemo sigurni“, poručio je Ibon Navaro i dodao:

„Čima je takođe juče imao problem, povredio se. Trenirao je, ali nije odradio ceo trening. Moramo da razgovaramo sa lekarima i fizioterapeutima i tek onda donesemo konačnu odluku, a to ćemo uraditi sutra“.

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Ukoliko Patrik Boldvin bude spreman da zaigra sutra protiv Hapoela, biće mu to prva utakmica za klub sa Malog Kalemegdana u Evroligi. Protiv Žalgirisa je bio u civilu, a na tom meču Čima Moneke je za nešto više od 25 minuta upisao devet poena, tri skoka i po blok i asistenciju.

I izraelski tim je, poput Crvene zvezde, otvorio sezonu u Evroligi porazom. Bolji od Hapoela bio je minhenski Bajern.