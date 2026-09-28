Zvezdini problemi u duplom kolu Evrolige: Sutra odluka igra li Boldvin, upitan i Moneke
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 13:11
Biće konsultovani lekari oko nastupa njih dvojice protiv Hapoela…
Pojavio se problem za Ibona Navara na startu Evrolige, na premijeri protiv Žalgirisa španski stručnjak nije mogao da računa na Patrika Boldvina Džuniora. Imao je problem sa leđima, propustio je trening, a potom i utakmicu. I sasvim moguće da će se povratak na teren još malo prolongirati.
Crvena zvezda bi sutra protiv Hapoela (20.00) ponovo mogla da bude bez Patrika Boldvina Džuniora, ali nije jedini kadrovski problem koji ima, jer upitan je i Čima Moneke.
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Čekaće do poslednjeg trenutka u Crvenoj zvezdi, odlučiće na dan sutrašnje utakmice sa izraelskim klubom hoće li se njih dvojica naći u sastavu. Prilikom donošenja odluke biće konsultovani lekari. Čima Moneke se povredio tokom jučerašnjeg treniga i nije ga završio, dok se tokom današnjeg Patrik Boldvin pojavio na parketu, ali…
„Odluku ćemo doneti sutra. Ne možemo da stavimo igrača koji je na 50 odsto na teren i zbog toga ostavimo trojicu igrača van sastava, samo da bismo ubacili nekoga ko je praktično na 50-50. Moramo da budemo sigurni“, poručio je Ibon Navaro i dodao:
„Čima je takođe juče imao problem, povredio se. Trenirao je, ali nije odradio ceo trening. Moramo da razgovaramo sa lekarima i fizioterapeutima i tek onda donesemo konačnu odluku, a to ćemo uraditi sutra“.
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Ukoliko Patrik Boldvin bude spreman da zaigra sutra protiv Hapoela, biće mu to prva utakmica za klub sa Malog Kalemegdana u Evroligi. Protiv Žalgirisa je bio u civilu, a na tom meču Čima Moneke je za nešto više od 25 minuta upisao devet poena, tri skoka i po blok i asistenciju.
I izraelski tim je, poput Crvene zvezde, otvorio sezonu u Evroligi porazom. Bolji od Hapoela bio je minhenski Bajern.