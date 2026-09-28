Ni tri Tumbe ne bi bile dovoljne - 100.000 Grka na listi čekanja za utakmice protiv Holandije i Nemačke

Kapacitet solunskog stadiona (28.701) daleko je od dovoljnog za sve zainteresovane, pa je jasno da ni tri pune Tumbe ne bi bile dovoljne za sve navijače koji žele uživo da bodre nacionalni tim.

Pred Grčkom su dva velika ispita na domaćem terenu - najpre okršaj sa Holandijom (1. oktobra), a potom i duel sa Nemačkom (4. oktobra). Ulog u ovim utakmicama je veliki, jer Heleni povratak na glavnu pozornicu čekaju od učešća na Svetskom prvenstvu 2014. godine.

Eventualni plasman u četvrtfinale A divizije doneo bi Grčkoj ostanak u elitnoj diviziji za naredni ciklus, ali i status nosioca u kvalifikacijama za Euro 2028.