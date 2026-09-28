Ni tri Tumbe ne bi bile dovoljne - 100.000 Grka na listi čekanja za utakmice protiv Holandije i Nemačke
Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 12:53
Nezapamćena euforija pred mečeve u Solunu
Više od dve decenije nakon senzacionalne titule prvaka Evrope, Grčku trese fudbalska groznica. Oko državnog tima, nakon pobede nad Nemačkom u Augzburgu, vlada prava euforija, što na najbolji način pokazuje uvertira za predstojeće mečeve Lige nacija.
Interesovanje za utakmice Holandijom i Nemačkom na stadionu Tumba u Solunu dostiglo je razmere kakve u ovoj zemlji dugo nisu zabeležene. Potražnja za ulaznicama prešla je sve granice, pa se u onlajn redu za kupovinu karta našlo preko 100.000 ljudi, piše Sport 24.
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Kapacitet solunskog stadiona (28.701) daleko je od dovoljnog za sve zainteresovane, pa je jasno da ni tri pune Tumbe ne bi bile dovoljne za sve navijače koji žele uživo da bodre nacionalni tim.
Pred Grčkom su dva velika ispita na domaćem terenu - najpre okršaj sa Holandijom (1. oktobra), a potom i duel sa Nemačkom (4. oktobra). Ulog u ovim utakmicama je veliki, jer Heleni povratak na glavnu pozornicu čekaju od učešća na Svetskom prvenstvu 2014. godine.
Eventualni plasman u četvrtfinale A divizije doneo bi Grčkoj ostanak u elitnoj diviziji za naredni ciklus, ali i status nosioca u kvalifikacijama za Euro 2028.