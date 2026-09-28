Copy Varšava, paste Bukurešt: Zmajevi na novom ispitu, cilj isti, ostati neporažen

Posle Poljske sledi Rumunija. Posle Varšave - Bukurešt. Nakon toga Švedska, pa ponovo Poljska. Četiri utakmice u svega 11 dana dovoljno govore o ritmu u kojem se nalazi reprezentacija Sergeja Barbareza. Nema mnogo vremena ni za odmor ni za velike popravke, a svaka utakmica nosi novu dozu pritiska i novu priliku.

U takvom rasporedu večerašnji duel u Bukureštu dolazi kao svojevrsni nastavak onoga što je viđeno u Varšavi.

Bosna i Hercegovina je protiv Poljske odigrala 0:0 i osvojila bod na jednom od najtežih gostovanja u grupi. Barbarez je nakon utakmice posebno istakao požrtvovanje i želju svojih igrača, uz ocenu da je ekipa pokazala da je konkurentna i da se ne boji velikih protivnika.

20.45: (2,30) Rumunija (3,40) BiH (3,10) MOZZART RELAX

Nije to bila utakmica sa mnogo velikih prilika, ali jeste utakmica koja je pokazala jednu važnu stvar - Zmajevi su spremni da se takmiče. I upravo to je ono što će se od njih očekivati i u Bukureštu.

U novi ciklus BiH tabor ulazi sa kadrom koji je prošao veliko iskustvo Svetskog prvenstva, ali i sa generacijom igrača od koje se tek očekuje da preuzme još veću odgovornost.

Na spisku su iskusni Sead Kolašinac, Nikola Katić i Ivan Šunjić, uz Ermedina Demirovića, Harisa Tabakovića, Ivana Bašića i druge igrače koji su već postali standardan deo reprezentativnog kadra. Istovremeno, sve veću pažnju privlače mlađi poput Kerima Alajbegovića, Esmira Bajraktarevića i Zinedina Smajlovića.

Barbarez je još prilikom objave spiska naglasio da je bilo problema sa povredama, minutažom pojedinih igrača i promenama klubova, ali i da reprezentacija sa postojećim kadrom želi da opravda očekivanja javnosti i ona koja je sama sebi postavila.

U Varšavi je upravo ta kombinacija iskustva i mladosti bila vidljiva. Zlomislić je dobio poverenje među stativama i apsolutno ga opravdao. Kolašinac je predvodio ekipu kao kapiten, dok su Alajbegović, Bajraktarević i Smajlović dobili svoje mesto u početnoj postavi.

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Rumunija nije nepoznanica za Barbarezovu ekipu. Naprotiv. Zmajevi su dobili poslednja dva međusobna susreta - u Zenici je bilo 3:1, dok je BiH u prethodnom gostovanju u Bukureštu slavila 1:0. Barbarez je upravo te utakmice izdvojio kao primer duela u kojima se igralo "bez pardona", uz mnogo želje i mentaliteta.

"Očekujemo istu utakmicu kao poslednje dve. Jako intenzivne utakmice, muške, bez pardona. Sa velikom željom, velikim mentalitetom. Mi smo jednom vodili, jednom smo se vraćali u Zenici. Bilo je situacija gde je utakmica mogla ići na obe strane, ali na kraju smo mi pobedili i nije bilo ništa nezasluženo. Stvarno ne volim posebno da hvalim igrače, ali imam omiljene igrače što se tiče reprezentacije Rumunije i sam sam ranije govorio da sam i ljubitelj njihove drskosti i mentaliteta i kako igraju i mogu da naprave probleme i većim protivnicima. Bitno je kako ćemo reagovati, na nama je da pobedimo", istakao je selektor Zmajeva Sergej Barbarez.

20.45: (2,10) Švedska (3,50) Poljska (3,40) MOZZART RELAX

S druge strane biće Rumunija koja je u prvi susret novog izdanja Lige nacija ušla porazom. Selektor Georgi Hadži debitovao je u takmičarskoj utakmici porazom od Švedske u Stokholmu (2:1), a Rumuni sada pred svojim navijačima traže reakciju. Hadži je preuzeo reprezentaciju sa zadatkom da joj udahne novu energiju i jasno je da će domaći večeras imati dodatni motiv. Barbarez upravo na taj pritisak računa.

"Izgubili su prvu utakmicu i sad su pod pritiskom kao domaćini. Pokušaćemo to iskoristiti. Najvažnije je da igramo hrabro", poručio je selektor BiH.

Biće zanimljivo videti kako će izgledati Rumunija nakon promene na klupi. U Stokholmu je Denis Man postigao jedini gol za goste, dok su Šveđani slavili 2:1.

Večerašnji meč samo je drugi čin mnogo duže reprezentativne priče. Već 2. oktobra BiH u Zenici dočekuje Švedsku, a samo tri dana kasnije na Bilino polje stiže i Poljska. Dakle, nakon dva gostovanja slede dve utakmice pred domaćom publikom.

To je raspored koji može značajno odrediti atmosferu oko reprezentacije u nastavku Lige nacija. Zmajevi su iz Varšave uzeli bod, Rumunija je ušla u grupu porazom, dok je Švedska nakon pobede nad Rumunijom trenutno jedina selekcija sa maksimalnim učinkom.

Zato je Bukurešt važan. Ne zato što jedna utakmica odlučuje sve, nego zato što BiH ima priliku da nakon dobrog početka pokaže kontinuitet. Da potvrdi ono što je Barbarez tražio još pre početka ciklusa - da iskustvo sa Svetskog prvenstva ne ostane samo lepa uspomena, već da postane temelj za nove ambicije.

B LIGA NACIJA, 2. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 2

18.00: (2,65) Gruzija (3,15) Ukrajina (2,80) MOZZART RELAX

20.45: (2,95) S. Irska (3,05) Mađarska (2,60)