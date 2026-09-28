Ibonov stil stvoren za Nvoru? Kod Navara ćemo lakše do poena

Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 13:19
“Nismo igrali brzo, nismo skakali, odbrana je mogla mnogo bolje... Ali napad je sjajan“, kaže Zvezdin Amerikanac
Početak nove sezone u Evroligi nije krenuo po zamislima nikoga u taboru Crvene zvezde, ali niko pri zdravoj pameti neće ni reći da prva utakmica može da bude bilo kakav signal o krajnjim dometima beograskog kluba. Džordan Nvora, koji je sa deset poena i pet skokova bio jedan od boljih u porazu od Žalgirisa, pred okršaj sa Hapoelom u drugom kolu Evroligu kaže da veruje da će naredne nedelje pokazai koliko zaista ovaj tim može bolje. Jer kako ističe, i protiv Litvanaca se videlo koliko potencijala ima ova Zvezda Ibona Navara.
Pre svega napadačkog.
“Nije uopšte teško privikavanje na novi sistem. Jer sistem je sjajan. Jasno, potrebno je vreme da se naviknite da igrate bez lopte malo više, na rotacije i tako to. Ali on je sjajan trener, samo to navikavanje traži vreme. I nije ovde u pitanju samo moj rad, nas 12 ili 15 moramo da se naviknemo. Verujemo u trenera“.
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Nvora možda i više nego drugi, jer primetno je bilo da su neke akcije “crtane“ za Amerikanca. Priznaje i sam: mogao je bolje u nekim situacijama.
“Definitivno mislim da ću lakše do poena u ovom sistemu. Protiv Žalgirisa sam mogao i da se više nudim, da ulazim u situacije u kojima bih češće dobijao loptu. Ali to je više do mene. Nisam bio dovoljno asertivan. Ali kada govorimo o napadu, mnogo lakše dolazimo do šuteva. Napad je odličan. I biće to još bolje, kada se naviknemo, kada napravimo pravi spejsing. Ponavljam, još je rano“.
Šta onda nije bilo kako treba protiv Žalgirisa?
“Nismo igrali ono što propovedamo. Nismo igrali brzo, nismo skakali, odbrana je mogla mnogo bolje. No, to je prva utakmica. Imamo dovoljno vremena da se popravimo, rano je još“.
Kada govori o problemima u igri crveno-belih, Nvora polazi od sebe.
“Mislim da nisam prvih pet minuta dotakao loptu, ali to je u redu. Kris Džons nas je pokrenuo. Naravno da je u takvim situacijama teško pronaći ritam. Ali mnogo momaka u ovom timu može da postiže poene... Jasno je da ja mislim da mogu i ja da budem taj koji će povući ekipu ali mogu i drugi. Dešava se. Dešavaće se i opet“.
Desilo se i Džonatanu Motliju, samo u mnogo goroj varijanti. Novi Zvezdin centar je utakmicu završio sa indeksom korisnosti od “minus 13“.
“Kažem, dešavaće se svakom igraču. Govorili smo sa njim o tome. Nema mesta za paniku na osnovu jedne utakmice. Svirano mu je i mnogo faulova u napadu, prvi put sam to video, nisam siguran da sam baš saglasan sa takvim odlukama“.
Za kraj, o narednom protivniku.
“Drugačiji izazov. Imaju talenat na svakoj poziciji, sjajne igrače svuda, igraju dosta jedan na jedan. Treba da budemo spremni na to, da igramo brže“.