Ibonov stil stvoren za Nvoru? Kod Navara ćemo lakše do poena

Početak nove sezone u Evroligi nije krenuo po zamislima nikoga u taboru Crvene zvezde, ali niko pri zdravoj pameti neće ni reći da prva utakmica može da bude bilo kakav signal o krajnjim dometima beograskog kluba. Džordan Nvora, koji je sa deset poena i pet skokova bio jedan od boljih u porazu od Žalgirisa, pred okršaj sa Hapoelom u drugom kolu Evroligu kaže da veruje da će naredne nedelje pokazai koliko zaista ovaj tim može bolje. Jer kako ističe, i protiv Litvanaca se videlo koliko potencijala ima ova Zvezda Ibona Navara.

Pre svega napadačkog.

“Nije uopšte teško privikavanje na novi sistem. Jer sistem je sjajan. Jasno, potrebno je vreme da se naviknite da igrate bez lopte malo više, na rotacije i tako to. Ali on je sjajan trener, samo to navikavanje traži vreme. I nije ovde u pitanju samo moj rad, nas 12 ili 15 moramo da se naviknemo. Verujemo u trenera“.