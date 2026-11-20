Uoči Velike nagrade Las Vegasa, 21. runde šampionata koja je na programu ovog vikenda, vozač Aston Martina Fernando Alonso, jedan od najglasnijih kritičara trenutnog pravilnika, rekao je da on sigurno neće biti deo nove ere tehničkih propisa, uz kritiku što povratak V8 motora nije usledio znatno ranije.

‘’Neću biti tu kada stignu V8 motori, 100 odsto. Iznenadio sam sam sebe u prošlosti, ali toga neće biti ovog puta. Kada stanem, tada će biti trenutak da probam druge stvari. Frustrirajuće je što nismo imali V8 motore već od 2014. godine. Od 2014, pa do 2030. ili 2031, izgubljeno je 16 ili 17 godina čistog trkanja’’, kazao je 45-godišnji Španac.

Pre dolaska V6 hibridnih jedinica, koje se danas koriste, Formula 1 je od 2006. do kraja 2013. godine koristila 2,4-litarske atmosferske V8 motore, koji su ostali upamćeni po karakterističnom zvuku i visokim obrtajima. Reč je o eri koju Alonso vrlo dobro poznaje, s obzirom na to da je u Formuli 1 debitovao još 2001. godine, pa tako danas, sa 45 godina, iza sebe ima iskustvo vožnje bolida sa tri različite generacije pogonskih jedinica - V10, V8 i sada V6. Svoje dve šampionske titule osvojio je 2005. godine sa V10 motorom i godinu dana kasnije u prvoj sezoni V8 ere.

Raspored za Veliku nagradu Las Vegasa:

Petak:

Prvi trening 01:30-02:30

Drugi trening 05:00-06:00

Subota:

Treći trening 01:30-02:30

Kvalifikacije 05:00

Nedelja:

Trka 05:00