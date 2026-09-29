Alonso ostaje!

Ipak, Aston Martin je ovog utorka podelio zanimljiv video snimak, u kojem se dvostruki šampion osvrće na svoju dugu karijeru, a zatim kaže da će se “povući iz Formule 1”, što je na momenat zavaralo njegove navijače, pre nego što je već u narednom trenutku poručio “ali ne još uvek.”

Šampion iz 2005. i 2006. godine, potvrdio je da ostaje posvećen Aston Martinu:

“Veoma mi je drago što potpisujem novi ugovor sa Aston Martinom. Bio mi je potreban izvesni period da donesem ovu odluku, ali trkanje je moj život, moja strast i znam da i dalje imam brzinu i odlučnost da se takmičim na najvišem nivou. Posvećen sam dugoročno ovom timu i želim da doprinesem našem uspehu. Zaista verujem u ono što gradimo: imamo snažno rukovodstvo, sjajne ljude, partnere i vrhunske objekte. Radujem se tome da stvaramo još uspomena na stazi, pred strastvenim navijačima. Njihova energija stvara atmosferu koja me inspiriše i upravo je to ono što naš sport čini posebnim”, izjavio je Alonso.

Kada se pridružio Aston Martinu na početku 2023. godine dolaskom iz Alpina, Španac je ostvario čak šest podijuma u prvih osam trka, a kasnije iste sezone još dva. Naredne dve sezone završili su na petom i sedmom mestu u šampionatu konstruktora, ali ih je aktuelna sezona stavila u lošu poziciju. Novi tehnički pravilnik uveden 2026. godine, zajedno sa dolaskom Honde, njihovim eksluzivnim snabdevačem pogonske jedinice, doveli su Aston Martin u situaciju da se posle 15 trka nalazi na desetom mestu u šampionatu sa samo tri osvojena boda (koje je Alonso osvojio), samo ispred debitanta Kadilaka.

Uz potvrdu o Alonsovom ostanku, Aston Martin je takođe objavio da će ostati i Lens Strol, koji će tako voziti devetu sezonu za britanski tim, a ovaj iskusni dvojac deliće garažu petu uzastopnu sezonu.

Vlasnik tima Lorens Strol dodao je: “Lens i Fernando bili su ključan deo našeg puta i veoma nam je drago što možemo da potvrdimo da će ostati sa nama i u narednom poglavlju našeg tima. Imati dva vozača sa njihovim nivoom iskustva, posvećenosti i znanja predstavlja ogromnu vrednost za celu organizaciju. Ovde smo da bismo pobeđivali i, iako je naš kratkoročni fokus i dalje na unapređenju performansi, verujem da imamo vrhunski talenat koji nam je potreban da ostvarimo naše dugoročne ciljeve.“

Naredna trka Formule 1 na programu je predstojećeg vikenda, kada će se održati Velika nagrada Bahreina u Maleziji, na stazi Sepang.