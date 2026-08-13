Angelina u laganom ritmu i bez greške do finala

Angelina je zaista dominirala u kvalifikacijama. Najpre je odlučila da propusti visinu od 1.75 i sačuva snagu za nadolazeće izazove. Posle toga je iz prvog pokušaja preskakala sve visine do 1.91, što će reći da je bila uspešna na 1.80, zatim 1.84, potom na 1.81 i na kraju na 1.91.

Videla se sigurnost u svakom skoku, kao i to da ima snage i domete za mnogo više. Ove sezone skače u formi života, a u prilog tome svedoči rezultat iz februara meseca, kada je u Banskoj Bistrici postavila nacionalni rekord sa preskočena 2.00 metra.

Finale skoka uvis na programu je u subotu od 21.07, a tamo će se naći i reprezentativka Crne Gore Marija Vuković.

Kada je reč o finalima i našim reprezentativcima, večeras se za odličje bori Ivana Španović. Nekadašnja reprezentativka u skoku udalj sada se takmiči u troskoku, a njena borba za medalju u Birmingemu počinje od 20.50.