Antoneli juri istoriju, ali ne i broj 1

Uz to, Antoneli bi se pridružio Hamiltonu kao jedini vozač u 21. veku koji je do titule svetskog šampiona stigao već u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1.

Osvajanje titule stoga deluje kao pitanje trenutka, a ukoliko je obezbedi već u Meksiko Sitiju, Antoneli će sa 20 godina, dva meseca i sedam dana postati najmlađi svetski šampion u istoriji Formule 1. Time bi nadmašio rekord Sebastijana Fetela , koji je 2010. godine osvojio svoju prvu titulu sa 23 godine, četiri meseca i 11 dana.

Italijan, koji predvodi generalni plasman još od treće runde sezone u Japanu, ima 123 poena više od Rasela i 124 u odnosu na Hamiltona . Sa još pet trka do kraja i maksimalnih 125 poena u opticaju, Antoneliju je potrebno da se poklopi tek nekoliko stvari kako bi ovog vikenda osvojio šampionski naslov. Ukoliko Rasel pobedi, deveta pozicija biće dovoljna Antoneliju za titulu, dok bi mu u slučaju Hamiltonovog trijumfa bilo potrebno deseto mesto. Ako nijedan od njih dvojice ne pobedi, Antoneli će obezbediti titulu bez obzira na svoj rezultat.

BROJ 1 MU NIJE PRIORITET

Titula bi Antoneliju donela pravo da naredne sezone na svom bolidu nosi broj 1, koji je rezervisan za aktuelnog šampiona Formule 1, ali mladi Italijan zasad nema nameru da menja broj po kojem je prepoznatljiv.

"Prvo moram da završim posao u Meksiku. Ali mislim da ću, čak i ako se to dogodi, nastaviti da se trkam sa brojem 12", rekao je mladi Kimi za švajcarski Blick.

Broj 1 ove sezone pripao je Landu Norisu, koji je do svoje prve titule stigao na poslednjoj trci 2025. godine u Abu Dabiju, kada je prekinuo dominaciju Maksa Verstapena. Upravo je Holanđanin bio taj koji je četiri uzastopne sezone na svom bolidu Red Bula nosio broj 1, pre nego što je tu privilegiju preuzeo vozač Meklarena.

Od 2014. godine, kada je vozačima omogućeno da biraju lične brojeve, a aktuelnom šampionu da naredne sezone nosi broj 1, Hamilton je jedini osvajač titule koji je odlučio da ostane veran svom ličnom broju, iako je do 2021. godine čak šest puta osvajao šampionsku krunu.

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Za Antonelija, međutim, broj 12 nije samo lični izbor, već i omaž jednom od najvećih imena u istoriji Formule 1, Ajrtonu Seni. Brazilac je upravo sa tim brojem na svom Meklarenu stigao do prve od svoje tri svetske titule 1988. godine, a njegova karijera ostavila je snažan utisak na mladog Italijana. Zanimljivo je da Sena nije jedini trostruki svetski šampion koji je do titule stigao sa tim brojem, jer ga je pre njega, još 1975. godine na svom Ferariju, nosio Niki Lauda.

Zanimljiv je i podatak da je Antoneli imao upravo 12 godina kada je 2019. postao deo Mercedesovog razvojnog programa, pa se taj broj na neki način provlači kroz njegov put od prvih koraka u motosportu do samog vrha Formule 1.

Raspored za Veliku nagradu Meksiko Sitija:

Petak: Prvi trening 19:30-20:30

Drugi trening 23:00-00:00

Subota: Treći trening 18:30-19:30

Kvalifikacije 22:00-23:00

Nedelja: Trka 21:00