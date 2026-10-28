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UŽIVO: Radnički - Partizan 1:3, Čumić vraća dva razlike (VIDEO)
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sre. 28.10.26. | 15:55
Pratite na portalu Mozzart Sport dešavanja sa Čaira
MOZZART BET SUPERLIGA, ODLOŽENA UTAKMICA ČETVRTOG KOLA
RADNIČKI - PARTIZAN 1:3 (0:2)
/Jovanović 47 - Že 31, Milić 38, Čumić 67/
Niš
Stadion Čair
Sudija: Novak Simović
Radnički Niš: Stanivuković – Veličković, Mijailović, Zečević, Vidović – Kanute, Krajišnik – Ivanović, Nikolić (od 65. Izderić), Abas (od 46. Mustafa) – Jovanović. Trener: Nikola Drinčić.
Partizan: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Baba, Aleksić (od 61. Zubairu) – Sek (od 61. Zubairu), Miladinović, Čumić – Že. Trener: Aleksandar Stanojević.
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