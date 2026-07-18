Antoneliju pol-pozicija u Belgiji, Verstapen uz njega u prvom redu

Treće mesto u kvalifikacijama u Belgiji pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu, ali će zbog prekoračenja dozvoljenog broja komponenti pogonske jedinice, vozač Meklarena biti pomeren za deset pozicija, te će se na startu nedeljne trke (15.00) naći na 13. mestu.

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Četvrto najbolje vreme u kvalifikacijama imao je Džordž Rasel u drugom bolidu Mercedesa, a iza Britanca naći će se dvojac Ferarija, Šarl Lekler i Luis Hamilton.

Prvih deset kompletirali su Oskar Pjastri u drugom bolidu Meklarena, novajlija u Rejsing Bulsu Arvid Lindblad, Gabrijel Bortoleto u Audiju, kao i Isak Hađar u drugom Red Bulu. Ipak, Francuz će zbog promene brojnih komponenti trku u Belgiji morati da započne sa samog začelja, samo ispred vozača Aston Martina Fernanda Alonsa koji će takođe služiti kaznu.

Lekler (Reuters)

Kada je reč o borbi za pol-poziciju, posle prvih krugova na čelu se nalazio Noris, ispred Antonelija, Leklera i Verstapena, koji su se u tom trenutku nalazili unutar dve desetinke, što je sugerisalo da će se u završnici kvalifikacija odviti zanimljiva borba. Posle kraće pauze zbog čišćenja šljunka koji se našao na određenim delovima staze, to se i dogodilo.

Pošto Hađar zbog kazne svakako kreće sa začelja, Red Bul se poslužio timskim naredbama, pa je tako mladi Francuz pružao zavetrinu svom iskusnijem kolegi Verstapenu kako bi odvezao što brži krug. To je u prvi mah delovalo vrlo uspešno, pošto se Holanđanin popeo na vodeću poziciju, ali njegovo vođstvo nije potrajalo.

Antoneli je briljirao u trećem sektoru i krugom od 1:44.361 vratio se na čelo sa prednošću od nešto više od tri desetinke, za šestu pol-poziciju u karijeri i najbolje startno mesto pred nedeljni okršaj na Spa-Frankoršamu. Italijan će imati priliku da, posle peha u Silverstonu, poveća prednost u vrhu šampionata, u kom Rasela predvodi za 25 poena.

U drugom delu kvalifikacija nije bilo drame za vodeće, a prolazak među najboljih deset izmakao je Lijamu Losonu u Rejsing Bulsu, dvojcu Alpina Pjeru Gasliju i Franku Kolapinto, vozaču Audija Niku Hulkenbergu, kao i vozaču Vilijamsa Karlosu Sainsu i Hasovom Oliveru Bermanu.

Prvi deo kvalifikacija prošao je takođe bez većih uzbuđenja, a šest najsporijih vozača bili su Aleks Albon u Vilijamsu, Esteban Okon u Hasu, dvojac Kadilaka Valteri Botas i Serhio Peres, kao i tandem Aston Martina, Fernando Alonso i Lens Strol. Inače, Alonso će trku započeti sa poslednje, 22. pozicije posle kazne zbog promene komponenti, dok će ispred njega biti Red Bulov Hađar.

Trka je na programu u nedelju od 15 časova.

Rezultati kvalifikacija pred Veliku nagradu Belgije:

1. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

2. Maks Verstapen (Red Bul)

3. Lando Noris (Meklaren, deset mesta kazne)

4. Džordž Rasel (Mercedes)

5. Šarl Lekler (Ferari)

6. Luis Hamilton (Ferari)

7. Oskar Pjastri (Meklaren)

8. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

9. Gabrijel Bortoleto (Audi)

10. Isak Hađar (Red Bul, start sa 21. mesta)

PIŠE: Maja Nakaradić