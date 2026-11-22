Prošle nedelje je odbrana Minesote maltretirala kvoterbeka Grin Beja Džordana Lava, čak osam puta ga „sekovala“, što je negativni rekord u istoriji slavne franšize iz Viskonsina. Napad Vajkingsa je proigrao posle trejda Kirka Kazinsa iz Las Vegasa. Vratio se veteran u Mineapolis i odmah na debiju pregazio Pekerse na Lembo fildu (30:10).

02.20: (1,60) San Francisko Fortinajners (14,0) Minesota Vajkings (2,55)

Iako je San Francisko imao mnogo problema s povredama risivera, i dalje je efikasan napad. Pardi je u top tri favorita za MVP lige, pored Džoša Alena iz Bafala i Džoa Baroua iz Sinsinatija. Veteran Majk Evans bi trebalo da se vrati u tabor San Franciska posle povrede i činiće tandem risivera sa još jednim prekaljenim hvatačem Kinanom Alenom, koji je ostavio odličan utisak prošle nedelje na debiju u Dalasu posle trejda iz Indijanapolisa, kada je tim iz Kalifornije dao Kaubojsima čak 46 poena.

Minesotina defanziva sa defanzivnim koordinatorom Brajanom Floresom imaće najteži ispit ove sezone protiv ofanzivne šeme Kajla Šenahana. Za razliku od Grin Beja koji nema igru trčanjem, San Francisko ima. Po zemlji blista Kristijan Mekefri.

Filadelfija je u fazi „ribildinga“, ima i silne probleme s povredama najbitnijih igrača, pa je Pitsburg sa Eronom Rodžersom favorit u derbiju Pensilvanije (19.00) u Gradu bratske ljubavi.

19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Pitsburg Stilers (1,60)

Arizona nema sreće s kvoterbekovima. U 11. kolu imaće i četvrtog vođu napada, Džoša Džonsona. Prethodno nedelje se povredio i mladi Karson Bek u debiju. Pre toga je završio ovaj šampionat Gardner Minšu, dok je startni vođa napada na početku sezone Džejkobi Briset trejdovan u Baltimor Rejvense pre dve nedelje. Otpisani su Kardinalsi na Erouhedu protiv Kanzasa (19.00).

19.00: (1,80) Kanzas Siti Čifs (hendikep -16,5) Arizona Kardinals (2,00)

Bejker Mejfild je rovit, ali se očekuje da predvodi napad Tampe u Detroitu (19.00). Lajonsi su u seriji pobeda, ali su prošle nedelje ostali bez defanzivnog lidera Ejdana Hačinsona, koji se na bizaran način povredio. Pokidan mu je ligament kolena prilikom radovanja posle „seka“ nad Drejkom Mejom.

19.00: (1,55) Detroit Lajons (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)

I Bafalo bi trebalo da se prošeta na svom terenu protiv očajnog Majamija (19.00), kao i Denver protiv Las Vegasa u Koloradu (22.25). Dalas ima imperativ pobede protiv Tenesija u Teksasu ako želi da ostane u konkurenciji za plej-of. Baltimor je u problemu, u seriji od četiri poraza, bez povređenog kvoterbeka Lamara Džeksona, a drugi meč kao starter Rejvensa u Šarlotu protiv Karoline imaće Džejkobi Briset. Nije se proslavio na debiju u Merilendu pre pet dana kada su Rejvensi poraženi od očajnih Čardžersa koji su upisali prvu pobedu u šampionatu.

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NFL – 11. KOLO

Petak

Hjuston Teksans – Indijanapolis Kolts 26:3 (7:3, 10:0, 9:0, 0:0)

Nedelja

19.00: (1,55) Detroit Lajons (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)

19.00: (1,80) Bafalo Bils (hendikep -16,5) Majami Dolfins (2,00)

19.00: (1,30) Dalas Kaubojs (15,0) Tenesi Tajtens (4,00)

19.00: (1,80) Karolina Panters (13,0) Baltimor Rejvens (2,20)

19.00: (1,80) Kanzas Siti Čifs (hendikep -16,5) Arizona Kardinals (2,00)

19.00: (1,20) Čikago Bers (15,0) Nju Orleans Sejnts (5,40)

19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Pitsburg Stilers (1,60)

22.05: (1,60) Los Anđeles Čardžers (14,0) Njujork Džets (2,55)

22.25: (3,10) Njujork Džajants (14,0) Džeksonvil Džeguars (1,45)

22.25: (1,20) Denver Bronkos (15,0) Los Anđeles Rejders (5,40)

Ponedeljak

02.20: (1,60) San Francisko Fortinajners (14,0) Minesota Vajkings (2,55)

Utorak

02.15: (3,70) Vašington Komanders (14,0) Sinsinati Bengals (1,35)

***kvote su podložne promenama