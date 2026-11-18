Međutim, u utorak je stigla zvanična potvrda da će Aston Martin u 2027. godini prvi put učestvovati na Dakar reliju, i to sa tročlanom vozačkom postavom koju čine Alonso, devetostruki svetski šampion u reliju Sebastijan Leb i aktuelni prvak Reli Rejd šampionata Lukas Moraes. Takođe, Alonsov suvozač biće Mark Koma, petostruki pobednik Dakara u konkurenciji motociklista, sa kojim je Španac debitovao 2020. godine kada su zauzeli 13. mesto u generalnom plasmanu.

‘’Nakon što sam odlučio da nastavim da se takmičim u Formuli 1 sa Aston Martin Aramcom, ozbiljno sam razmotrio i mogućnost nastupa na Dakaru. Na kraju je odluka bila jednostavna. Želeo sam da u potpunosti prihvatim ovaj izazov i okušam se istovremeno u Formuli 1 i Dakar reliju. Dakar je 2020. godine bio jedno od najizazovnijih, ali i najlepših iskustava u mojoj karijeri. Formula 1 ostaje moj prioritet, ali ja sam vozač i upravo zbog ovakvih izazova volim automobilizam. Radujem se što ćemo videti šta možemo da postignemo’’, zaključio je Španac.

Za svoj debitantski nastup na Dakaru, Aston Martin je pripremio prototip Dreadnought, razvijen u saradnji sa kompanijom Prodrive, koji predstavlja evoluciju automobila Dacia Sandrider, sa kojim je Naser Al Atija ove godine stigao do pobede. Zanimljivo je da je ovaj automobil prvobitno osmišljen kao virtuelno vojno vozilo za popularnu video-igru Call of Duty.